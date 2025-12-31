DOLAR
Artvin'de Aksu Yaylası'nda Çığ: Ekipler Arama Başlattı

Artvin Ardanuç Aksu Yaylası’nda sabah çığ meydana geldi. AFAD ve ekipler, çığın altında çoban olabileceği ihbarıyla arama-tarama başlattı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:53
Artvin'de Aksu Yaylası'nda Çığ: Ekipler Arama Başlattı

Artvin'in Aksu Yaylası'nda sabah çığı

Olay yerinde arama-tarama çalışmaları sürüyor

Artvin’in Ardanuç ilçesi Zekeriya köyü'ne bağlı Aksu Yaylası'nda sabah saatlerinde çığ meydana geldi. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edildi ve çığın altında kalan olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldı.

Zorlu kış şartları ve yoğun kar örtüsünün bulunduğu yaylaya ulaşımın güç olması nedeniyle ekiplerin bölgeye intikal çalışmaları devam ediyor.

AFAD ve ilgili birimlerin, güvenlik önlemleri eşliğinde bölgeye ulaşarak, çığın altında çoban kalabileceği ihbarı nedeniyle arama-tarama faaliyeti gerçekleştirmesi bekleniyor.

Aksu Yaylası'nda çığ

Aksu Yaylası'nda çığ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

