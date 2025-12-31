Artvin'de Aksu Yaylası'nda Çığ: Ekipler Arama Başlattı

Artvin'in Aksu Yaylası'nda sabah çığı

Olay yerinde arama-tarama çalışmaları sürüyor

Artvin’in Ardanuç ilçesi Zekeriya köyü'ne bağlı Aksu Yaylası'nda sabah saatlerinde çığ meydana geldi. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edildi ve çığın altında kalan olup olmadığına ilişkin inceleme başlatıldı.

Zorlu kış şartları ve yoğun kar örtüsünün bulunduğu yaylaya ulaşımın güç olması nedeniyle ekiplerin bölgeye intikal çalışmaları devam ediyor.

AFAD ve ilgili birimlerin, güvenlik önlemleri eşliğinde bölgeye ulaşarak, çığın altında çoban kalabileceği ihbarı nedeniyle arama-tarama faaliyeti gerçekleştirmesi bekleniyor.

Aksu Yaylası'nda çığ