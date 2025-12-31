Artvin'de Aksu Yaylası'nda çığ: Vali Turan Ergün "3 çoban çığ altında"

Ardanuç Zekeriya köyünde alarm — Ekipler bölgeye sevk edildi

Artvin Valisi Turan Ergün, Ardanuç ilçesi Zekeriya köyü yakınlarında meydana gelen çığla ilgili bilgi verdi. Ergün, saat 11.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar geldiğini söyledi.

Vali Ergün, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "3 çobanın çığ altında kaldığı yönünde bir bilgi geldi. Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor"

Olayın, Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünün 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda gerçekleştiği bildirildi. Ergün, sözlerine devam ederek bölgeyle ilgili detayları aktardı:

"112'ye ulaşan bir ihbar var. Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde üst tarafında Erzurum’un Olur ilçesi ile Artvin arasında yapımı devam eden bir tünel bölgesi var. Buradan bir çığ ihbarında bulunulmuş. Bu ihbara göre 3 çobanın çığ altında kaldığını yönünde bir bilgi geldi. Bölgede 3 çoban daha varmış onlar çığ altında kalmamış, onlara ulaşıldı. Onlar şu an araçlarla kurtarıldı. Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerimizi oraya yönlendirdik. İnşallah çığ altında kalan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. Bölge 2 bin rakımlı. Yoğun kar yağışı var. Köye ulaştık ama olay yerine ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız. 3 çobanın haricinde bize ulaşan bir ihbar yok"

Kurtarma ekipleri ve ilgili birimler, çığ bölgesine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ARTVİN VALİSİ TURAN ERGÜN, ARDANUÇ İLÇESİ ZEKERİYA KÖYÜNDE MEYDANA GELEN ÇIĞ İLE İLGİLİ SAAT 11.00 SIRALARINDA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE İHBAR GELDİĞİNİ BELİRTEREK "3 ÇOBANIN ÇIĞ ALTINDA KALDIĞI YÖNÜNDE BİR BİLGİ GELDİ. EKİPLER BÖLGEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR" DEDİ.