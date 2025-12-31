DOLAR
ASAT'tan Alanya'ya 330 milyon TL'lik içme suyu yatırımı

ASAT, Alanya'da 330 milyon TL ile 118 km ana içme suyu hattını yenileyecek; çalışmalar Atatürk Caddesi'nde 12 km ile başladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 16:31
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya Belediyesi koordinasyonunda yürütülen Atatürk Caddesi Alt ve Üst Yapı Yenileme Projesi kapsamında İçme suyu İsale ve Şebeke Hat Yenileme Yapım İşine başladı.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu kullanımında vatandaş odaklı yatırımlarına Alanya’da da devam ediyor. Toplam 330 milyon TL yatırım bedeline sahip proje kapsamında 118 kilometre uzunluğunda ana içme suyu hattı yenilenecek.

Çalışmaların ilk etabı, Atatürk Caddesi üzerinde 12 kilometrelik güzergâhta devam ediyor.

Kızlarpınarı Mahalle Muhtarı'nın açıklaması

Kızlarpınarı Mahalle Muhtarı Zeynep Polat Gülçelik şöyle konuştu:

"Atatürk Bulvarı girişinde cadde düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Tüm kurumlarımızın iş birliğiyle topyekûn bir çalışma yürütülüyor. ASAT ekiplerimiz de bu kapsamda eskimiş su borularını yeniliyor. Bu sayede hem su kalitemiz artacak hem de patlak ve arıza oranları en aza inecek. Çalışmalar süresince vatandaşlarımızdan anlayış ve destek bekliyoruz" dedi.

