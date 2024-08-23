Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

Asgari Ücrete Enflasyon Ayarı! Ocak 2024'te Yeni Maaş Ne Kadar Olacak?

Ocak ayı, memurlar ve emekliler için olduğu kadar asgari ücretliler için de büyük bir önem taşıyor. 2024 yılı asgari ücret zammı için çalışmalar şimdiden başlamış durumda ve masada dört farklı zam formülü bulunuyor. Enflasyon verileri, çalışanların talepleri ve işverenlerin beklentileri göz önünde bulundurularak yapılacak zam oranı Aralık ayında kesinleşecek. Peki, bu yıl hangi zam oranları konuşuluyor? İşte tüm detaylar…

YENİ ASGARİ ÜCRET ARALIK AYINDA BELİRLENECEK

Asgari ücretin belirlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplantılara başlayacak. Bu komisyon, yasa gereği işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir ekip tarafından yönetiliyor. Komisyon, Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek için Aralık ayı boyunca çeşitli toplantılar gerçekleştirecek. Çalışmalarda, hem işçi hem de işveren tarafının talepleri ve beklentileri dikkate alınarak enflasyon verilerine dayalı bir karar verilecek.

ZAM ORANI HAZIRLIK SAFHASINDA NETLEŞECEK

Asgari ücretin belirlenmesi süreci Aralık ayında resmi olarak başlasa da hazırlık çalışmaları öncesinde yürütülecek. Türk-İş, işçi tarafını; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise işveren tarafını temsil edecek. Her iki taraf da kendi verilerini ve beklentilerini gözden geçirip taleplerini hazırlayacak. Böylece komisyon toplantılarında sunulacak öneriler netleşecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2023 yılına girerken asgari ücret, yüzde 54,7'lik bir artışla 8.506 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında ise yüzde 34'lük bir ara zam yapılmış ve asgari ücret 11.402 TL'ye çıkmıştı. 2024 yılına girerken yapılan yüzde 49,11 oranındaki zam ile net asgari ücret 17.002 TL seviyesine ulaştı. Bu yıl içinde herhangi bir ara zam yapılmadı ve yıl sonuna kadar bu ücret geçerli olacak. Yeni asgari ücret için enflasyon oranını aşan bir artış bekleniyor.

DÖRT FARKLI ZAM SENARYOSU MASADA

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından tahmin edilen 2024 yılı enflasyon oranı büyük bir rol oynayacak. TCMB'nin enflasyon tahmini yüzde 38 ile yüzde 42 arasında değişiyor. Ayrıca, her ay yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2024 yılı için tahmin edilen enflasyon oranı yüzde 43,31 olarak belirlendi. İşte bu oranlara göre dört farklı zam senaryosu:

Yüzde 38 Zam Senaryosu: Net asgari ücret: 23.462,93 TL

Brüt asgari ücret: 27.603,45 TL

İşverene maliyeti: 32.434,06 TL Yüzde 42 Zam Senaryosu: Net asgari ücret: 24.143,01 TL

Brüt asgari ücret: 28.403,55 TL

İşverene maliyeti: 33.374,17 TL Yüzde 43,31 Zam Senaryosu: Net asgari ücret: 24.365,74 TL

Brüt asgari ücret: 28.665,58 TL

İşverene maliyeti: 33.682,06 TL Yüzde 50 Zam Senaryosu: Net asgari ücret: 25.503,18 TL

Brüt asgari ücret: 30.003,75 TL

İşverene maliyeti: 35.254,41 TL

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HANGİ ALANLARI ETKİLEYECEK?

Asgari ücretteki artışın etkisi sadece çalışanlarla sınırlı kalmayacak. İşsizlik maaşının en düşük ve en yüksek tutarları da bu artışa bağlı olarak yeniden belirlenecek. Yarı zamanlı çalışan annelere yapılan İŞKUR ödemeleri, doğum izni alan annelere verilen ödemeler, rapor paraları ve stajyer ücretleri de asgari ücret zammıyla birlikte artış gösterecek.

Bunun yanında, Bağ-Kur, isteğe bağlı sigorta ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de yükselmiş olacak. Borçlanma tutarları, sosyal destek ödemeleri ve diğer birçok ekonomik gösterge de asgari ücret zammına paralel olarak artış gösterecek. Bu nedenle, Ocak 2024'te yapılacak zam sadece çalışanlar için değil, birçok kesim için de önemli sonuçlar doğuracak.

ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI EKLENEBİLİR

Asgari ücret zammı için enflasyon oranı belirleyici olacak ancak bununla sınırlı kalmayabilir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi refah payı da eklenebilir. Bu durumda zam oranı daha da artabilir. Özellikle yüzde 50 oranında bir artış, çalışanların eline geçen net ücrette ciddi bir yükselme anlamına gelecek. Ancak bu durumda işverenlerin maliyetleri de artacak ve ekonomik dengeler yeniden gözden geçirilecek.

Ocak 2024’te yapılacak asgari ücret zammı için çeşitli formüller masada ve sonuç Aralık ayında yapılacak toplantılarla netleşecek. Hem işçi hem işveren tarafının taleplerinin dikkate alınacağı bu süreçte, milyonlarca çalışan yeni yıla daha yüksek bir gelirle başlamayı umuyor. Zammın boyutu ve etkileri, sadece çalışanları değil, ekonomik göstergelerden sosyal desteklere kadar birçok alanı yakından ilgilendirecek.