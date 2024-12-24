Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Üzerine Şok Gelişmeler!

Milyonlarca vatandaşın hayatını doğrudan etkileyen asgari ücret ve emekli maaşları ile ilgili gelişmeler, Türkiye'de dikkatle izleniyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, son açıklamaları ile bu konudaki belirsizlikleri gidermeye çalışıyor.

Asgari Ücret Artış Beklentileri

Ete, asgari ücretin giderek formel bir başlangıç ücreti olmaktan çıkıp ortalama bir gelir seviyesine ulaştığını belirtti. Ete, yeni asgari ücretin 24-25 bin lira arasında olacağını ve bunun altında bir rakam tespit edilmesinin çok düşük bir ihtimal olduğunu vurguladı.

TÜrk-İş’in talep ettiği 29 bin 583 lira gibi rakamların gerçekleşme ihtimalinin olmadığını ifade eden Ete, küçük işletmelerin bu yükü taşımasının neredeyse imkansız olduğunu belirtti. “Asgari ücret artışı, işverenin sigorta primleriyle birlikte 36 bin liraya kadar yükselebilir. Bu nedenle, asgari ücrette büyük ve küçük işletmeler arasında farklı düzenlemeler yapılabilir,” şeklinde konuştu.

Emeklilere Seyyanen Zam Zorunluluğu

Emeklilerin yaşam koşulları hakkında da önemli değerlendirmelerde bulunan Ete, Türkiye’deki 16 milyon emeklinin 11 milyonunun kendi primleriyle emekli olduğunu ve bunların yarısının açlık sınırının altında maaş aldığını ifade etti. Ete, “Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılı ‘Emekliler Yılı’ ilan etti ama emekliler bu yıl hiçbir şey görmedi,” dedi ve seyyanen bir zam yapılmadan emeklilerin nefes alamayacağını vurguladı.