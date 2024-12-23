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Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı için kritik kabine toplantısına başkanlık etti. Kadroların değerlendirilmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:34
Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik durumu ve işçi hakları açısından kritik bir kabine toplantısına bugün başkanlık etti. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesinin asgari ücret zammı olması bekleniyor.

Toplantıda, Bakan Işıkhan tarafından merakla beklenen asgari ücret zammı hakkında sunum yapılacağı öngörülüyor. Peki, asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? İşte detaylar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Son Kararını Verecek

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının ardından bu hafta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, kesin kararını vermesi bekleniyor. Komisyon, geçtiğimiz hafta üçüncü kez bir araya geldi.

Toplantılarda, işçi kesimini temsilen Türk-İş, asgari ücretin 29 bin 583 lira olması gerektiğini talep etmişken, işveren kesiminin ise bu rakamı kabul etmemesi bekleniyor.

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Gözler, bugün saat 15.00

Kabine Toplantısının Diğer Ana Maddesi Suriye

Kabine toplantısının diğer ana maddesi ise Suriye olarak ifade ediliyor. Erdoğan liderliğindeki toplantıda, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye karşı alınacak tedbirler ve yeni hükümetle kurulacak ilişkilerin değerlendirilmesi gündemde olacak.

Kabine Toplantısı Ne Zaman?

Kabine toplantısının, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15.00 itibarıyla gerçekleşeceği duyuruldu. Toplantının ardından alınan kararlar kamuoyuna sunulacak.

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