Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik durumu ve işçi hakları açısından kritik bir kabine toplantısına bugün başkanlık etti. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesinin asgari ücret zammı olması bekleniyor.

Toplantıda, Bakan Işıkhan tarafından merakla beklenen asgari ücret zammı hakkında sunum yapılacağı öngörülüyor. Peki, asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? İşte detaylar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Son Kararını Verecek

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının ardından bu hafta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, kesin kararını vermesi bekleniyor. Komisyon, geçtiğimiz hafta üçüncü kez bir araya geldi.

Toplantılarda, işçi kesimini temsilen Türk-İş, asgari ücretin 29 bin 583 lira olması gerektiğini talep etmişken, işveren kesiminin ise bu rakamı kabul etmemesi bekleniyor.

Gözler, bugün saat 15.00

Kabine Toplantısının Diğer Ana Maddesi Suriye