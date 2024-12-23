Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik durumu ve işçi hakları açısından kritik bir kabine toplantısına bugün başkanlık etti. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesinin asgari ücret zammı olması bekleniyor.
Toplantıda, Bakan Işıkhan tarafından merakla beklenen asgari ücret zammı hakkında sunum yapılacağı öngörülüyor. Peki, asgari ücret 2025'te ne kadar olacak? İşte detaylar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Son Kararını Verecek
Bakan Işıkhan'ın açıklamalarının ardından bu hafta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, kesin kararını vermesi bekleniyor. Komisyon, geçtiğimiz hafta üçüncü kez bir araya geldi.
Toplantılarda, işçi kesimini temsilen Türk-İş, asgari ücretin 29 bin 583 lira olması gerektiğini talep etmişken, işveren kesiminin ise bu rakamı kabul etmemesi bekleniyor.
Gözler, bugün saat 15.00
Kabine Toplantısının Diğer Ana Maddesi Suriye
Kabine toplantısının diğer ana maddesi ise Suriye olarak ifade ediliyor. Erdoğan liderliğindeki toplantıda, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye karşı alınacak tedbirler ve yeni hükümetle kurulacak ilişkilerin değerlendirilmesi gündemde olacak. Kabine toplantısının, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15.00 itibarıyla gerçekleşeceği duyuruldu. Toplantının ardından alınan kararlar kamuoyuna sunulacak.
Kabine Toplantısı Ne Zaman?
Kabine toplantısının diğer ana maddesi ise Suriye olarak ifade ediliyor. Erdoğan liderliğindeki toplantıda, Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye karşı alınacak tedbirler ve yeni hükümetle kurulacak ilişkilerin değerlendirilmesi gündemde olacak.
Kabine toplantısının, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15.00 itibarıyla gerçekleşeceği duyuruldu. Toplantının ardından alınan kararlar kamuoyuna sunulacak.