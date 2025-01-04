Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Asgari ücretli çalışanlara önemli bir destek haberi! 2025 yılında asgari ücretin %30 artışla 22.106 TL olarak belirlenmesi ile birlikte, sosyal destek ödemeleri kapsamına asgari ücretlinin de gireceği açıklandı.

Aralık ayında yapılacak asgari ücret zammı sonrasında, ekonomik sıkıntı çeken asgari ücretlilerin desteklenmesine dair hükümler alınacağı belirtildi. Bu durum, geçim sıkıntısının giderek arttığı günlerde asgari ücretle çalışanların ihtiyacını karşılamak açısından kritik bir öneme sahip.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda yaşayan asgari ücretli çalışanlar ve emekliler için sosyal destek projelerini devreye alma kararı aldı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplumun en zayıf kesimleri için yapılacak çalışmalara hız vereceklerini vurguladı.

Yavaş, "Halkımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza destek olmak için adımlar atıyoruz. Bu süreçte yalnız olmadıklarını bilmeleri çok önemli" ifadelerini kullanarak, asgari ücretlilerin de bu sosyal destek kapsamına dahil edileceğinin altını çizdi.

Ayrıca, gıda, yakacak ve ulaşım gibi temel ihtiyaçların karşılanması noktasında sağlanacak desteklerin süreceği de açıklandı.