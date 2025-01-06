Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

Asgari Ücrette Şok Ara Zam İhtimali

Asgari ücretlilerin merakla beklediği yeni zam oranı Aralık ayında açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan resmi açıklama, ara zam iddialarını yeniden gündeme getirdi. Yapılan %30’luk zam ile asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlenirken, bu durum kamuoyunda büyük bir memnuniyetsizlik yarattı. Çeşitli sendikalar ve siyasi partilerin temsilcileri, belirlenen yeni ücrete yüksek sesle itiraz etmeye devam ediyor.

Erken Seçim ve Ara Zam İhtimali

Ekonomi yazarı Zülfikar Doğan, Erdoğan’ın asgari ücret konusundaki tutumunun, yaklaşan seçimler öncesindeki stratejilerinden biri olabileceğini belirtti. Erdoğan’ın yaptığı açıklamada, “enflasyon planlarında bir sapma olması durumunda asgari ücreti yeniden gözden geçirebileceklerini” ifade etmesi, gözleri Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı sorusuna çevirdi.

Asgari Ücretin Yetersizliği Gözler Önüne Seriliyor

Türk-İş'in açıkladığı verilere göre, Aralık ayında açlık sınırı 21 bin 083 TL, yoksulluk sınırı ise 68 bin 675 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin açlık sınırının sadece kuruş olarak üstünde olması, tepkilere neden oldu ve asgari ücretin yetersizliğini gözler önüne serdi. Uzmanlar, Türkiye’de yüksek enflasyon ve yaşam standartları göz önüne alındığında, belirlenen yeni asgari ücretin yaşam maliyetlerini karşılayamayacağını vurguluyor.

Asgari Ücrete Ara Zam Olacak Mı?

Zülfikar Doğan, “Erdoğan’ın olası bir erken seçimi kazanacağına inanması halinde, Şubat ayında açlık sınırının altında kalacak asgari ücreti Haziran’da tekrar artırmayı gündeme alabileceği siyaset ve ekonomi kulislerinde dile getiriliyor.” diyerek, zam için Haziran ayında müjdeli bir haber gelebileceğini ifade etti.