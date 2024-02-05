Asla bayatlamayan sandviç ekmeği tarifi bulundu! 10 gün bile kalsa bayatlamayacak

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz muhteşem bir sandviç ekmeği tarifi bulundu! Bu sandviç ekmeği, tam 10 gün boyunca hiçbir şekilde bayatlamayacak şekilde hazırlandı. Lezzetini ve tazeliğini uzun süre koruyan bu tarifle, artık tüm sandviçlerinizi aynı nefis lezzetle hazırlayabileceksiniz. Ev yapımı bu ekmek, pratikliği ve uzun ömrü ile sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.

BAYATLAMAYAN SANDİVÇ EKMEĞİ MALZEMELERİ

1 çay bardağı ölçüsünde süt (ılık)



2 su bardağı ölçüsünde su (ılık)



1 çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ



2 çorba kaşığı ölçüsünde şeker



50 gram oda sıcaklığında tereyağ



1 tatlı kaşığı ölçüsünde tuz



10 gram maya (1 paket instant Mayısa)



5 ya da 6 bardak un





BAYATLAMAYAN SANDİVÇ EKMEĞİ TARİFİ