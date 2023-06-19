Ata mesleği kalaycılık Sivas'ın Zara ilçesinde yaşatılıyor

Yılmaz Öncü, ata yadigarı olan 150 yıllık dükkanda kalaycılık yapıyor

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Yılmaz Öncü, ata yadigarı olan 150 yıllık dükkanda kalaycılık yapıyor. İlçede kalaycılık yapmış olan tek isim olan Öncü, genç yaşta olduğu halde bakır kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

Babasının dedesinden kalma olan kalaycılık mesleğini büyük bir özveri ile devam ettiren Yılmaz Öncü, dedesinin yanı sıra çıraklık yaparak başladığı mesleğini yıllardır severek yapıyor. Bir buçuk asırlık dükkanı her sabah açan ve giyimi ile en önemli Öncü, eskimiş bakırları yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

Kalaycılık mesleğinin son temsilcisi

Kalaycılık mesleğinin son temsilcisi olan oğluna devreden Osman Öncü, faaliyet gösterdikleri dükkânın dedesinden kaldığını ifade ederek, ' Babam ve dedem kalaycıydı. Ben yapıyorum, oğlum da yapıyor. Bu bizim dede mesleğimiz, hala da devam ediyoruz. Eskisi kadar rağbet yok. Eskiden çatala kaşığa varana kadar her şey bakırdı ve kalaylıyorduk. Bunların yerini çinko, alüminyum, çelik, cam gibi ürünler aldı. Ama en sağlıklı en kullanılabilir malzeme kalaylı bakırdır. Zara'da tekiz, Sivas'ta da bir kişi daha var' ifadelerine yer verdi.

'Annemizden doğduk, bu mesleğin içine düştük'

İlçede mesleği devam ettiren tek isim olan Yılmaz Öncü, mesleğe çıraklık yaparak başladığını söyleyerek, 'Annemizden doğduk, bu mesleğin içine düştük. Burada getir, götür işleri ile uğraşıp çıraklık yapardık. Şimdi de artık iş ağır ağır bize kalıyor. Bu iş son kuşak olarak bana kaldı. Bizde elimizden geldiğince müşterilerimiz talep ettikçe yapıyoruz' dedi.

'Genç olduğumu görünce şaşırıyorlar'

Dükkana gelmiş olan müşterilerin şaşırdıklarını söyleyen Öncü, 'Beni genç olarak görüyorlar, şaşırıyorlar. dedemin babasından kalmış, ben ona yetişemedim ancak dedemin haricinde öğrene öğrene kaptık, sıra bize geldi. 20 seneyi aşkındır işin içindeyiz ancak kalaylamaya ne zaman başladın derseniz 6-7 sene olmuştur' şeklinde konuştu.

'Bu dükkan, 150 yılı aşkındır var'

Faaliyet gösterdikleri dükkanın dedelerinden kaldığını belirten Yılmaz Öncü, 'Bu dükkan 1 buçuk asırdır yani 150 yılı aşkındır var. Dedemin babasından kalma. Biz kendimizi bildiğimiz bileli var. Eskiden kullandığımız her şey bakırmış, kalaylanıyormuş ancak şimdi çelik, cam gibi ürünler çıkınca bakıra rağbet azaldı. Kalaylanmış bakır en sağlıklısı. Dedelerimizden gördüğümüz duyduğumuz o şekilde' ifadelerine yer verdi.