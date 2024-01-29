ATM'lere sakın bu parayı koymayın! Paranız anında çöpe gidebilir

Ülkemizdeki yüksek enflasyon nedeniyle Türk lirasının değeri büyük dalgalanmalar yaşadı. Özellikle küçük banknotlar artık günlük alışverişlerde yeterli olmuyor. Bu durum bankaları ATM işlemlerini kontrol etmeye sevk etti.

Geleneksel olarak ATM'lerde 10, 20, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlara ayrılan beş farklı bölme bulunur. Ancak son değişikliklerle 10 TL'lik banknotların kabulü durduruldu. Bazı bankalar 10 liralık banknotların basımını ve kabulünü de durdurdu.

İşte Nedeni!





Ziraat Bankası’nın bir dönem müdür yardımcığı görevini yürüten Şenol Babuşçu, söz konusu değişikliğin nedenini açıkladı. Babuşçu'ya göre, ATM'lerdeki 10 TL'lik banknot bölmesinin şu anda 200 TL'lik banknotlar için ayrılmasının temel nedeni, piyasadaki para dolaşımının gereklerine uymak.

10 TL'lik banknotların kabul edilmemesi özellikle küçük işlemlerde nakit ihtiyacı olanları etkileyebilir. Ek olarak, yüksek değerde banknotların kullanımının artması, günlük alışverişlerde madeni paraların nasıl dağıtılacağı gibi işlemleri karmaşık hale getirebilir.