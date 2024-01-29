ATM'lere sakın bu parayı koymayın! Paranız anında çöpe gidebilir

Birçok banka mevcut durumdaki ATM slotlarının yeterli olmaması nedeniyle yeni sistemlere geçti. Bu kapsamda bazı para birimleri artık ATM'lerde kabul edilmemektedir. Detaylar burada..

ATM'lere sakın bu parayı koymayın! Paranız anında çöpe gidebilir
Yayın Tarihi:

Ülkemizdeki yüksek enflasyon nedeniyle Türk lirasının değeri büyük dalgalanmalar yaşadı. Özellikle küçük banknotlar artık günlük alışverişlerde yeterli olmuyor. Bu durum bankaları ATM işlemlerini kontrol etmeye sevk etti.

Geleneksel olarak ATM'lerde 10, 20, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlara ayrılan beş farklı bölme bulunur. Ancak son değişikliklerle 10 TL'lik banknotların kabulü durduruldu. Bazı bankalar 10 liralık banknotların basımını ve kabulünü de durdurdu.

İşte Nedeni!

ATM'lere sakın bu parayı koymayın! Paranız anında çöpe gidebilir

Ziraat Bankası’nın bir dönem müdür yardımcığı görevini yürüten Şenol Babuşçu, söz konusu değişikliğin nedenini açıkladı. Babuşçu'ya göre, ATM'lerdeki 10 TL'lik banknot bölmesinin şu anda 200 TL'lik banknotlar için ayrılmasının temel nedeni, piyasadaki para dolaşımının gereklerine uymak.

10 TL'lik banknotların kabul edilmemesi özellikle küçük işlemlerde nakit ihtiyacı olanları etkileyebilir. Ek olarak, yüksek değerde banknotların kullanımının artması, günlük alışverişlerde madeni paraların nasıl dağıtılacağı gibi işlemleri karmaşık hale getirebilir.

Öne Çıkanlar
Tepetaklak olan Bitcoin'e bomba uyarı! Bu son şans olabilir Tepetaklak olan Bitcoin'e bomba uyarı! Bu son şans olabilir
Evine doğalgaz faturası gelen düğün bayram edecek! Artık bedava! Evine doğalgaz faturası gelen düğün bayram edecek! Artık bedava!
İcralık borcu olanlara flaş duyuru! Bilmeyen karalar bağlayacak İcralık borcu olanlara flaş duyuru! Bilmeyen karalar bağlayacak
Çok Okunanlar
Aylardır bekleniyordu sonunda geldi! BİM çok satan o ürünü yeniden getiriyor Aylardır bekleniyordu sonunda geldi! BİM çok satan o ürünü yeniden getiriyor Zayıflaya zayıflaya iğne ipliğe dönecek 4 burç! Ünlü astrolog 12 burcun kaderini çizdi Zayıflaya zayıflaya iğne ipliğe dönecek 4 burç! Ünlü astrolog 12 burcun kaderini çizdi Miras paylaşımında o sorun çözüldü! Artık bunu yapan pay alacak Miras paylaşımında o sorun çözüldü! Artık bunu yapan pay alacak Mahallesinde bu market olan yaşadı! 31 Ocak'a kadar yüzde 30 indirim var Mahallesinde bu market olan yaşadı! 31 Ocak'a kadar yüzde 30 indirim var Bu işin 22 bin TL maaşı var, KPSS şartı yok! Başvurular açıldı Bu işin 22 bin TL maaşı var, KPSS şartı yok! Başvurular açıldı Sivas'ın ilçesiydi ama artık değil! O ile bağlandı Sivas'ın ilçesiydi ama artık değil! O ile bağlandı