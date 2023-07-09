ATM'den para çekenler dikkat! Bunu kontrol etmeyen hayatının hatasını yapıyor: Tüm paranız...

ATM aracılığıyla kolay yöntemlerle para çekip para yatırıyor olabilirsiniz ancak güvenliğiniz için bu aşamalara çok dikkat etmeniz gerekiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATM İŞLEMLERİNDE BUNLARA DİKKAT

İnsanlar para çekme ve para yatırma işlemlerini ATM üstünden kolaylıkla halledebiliyor. Ancak ATM kullanırken güvenliğiniz için bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. ATM'lerin dışında olan aparatlar sıradan gözükse de altında olan bir parça tehlikeli olabiliyor.





Aslında bu aparatların altında gizli bir kamera bulunuyor ve bu kameralarla kişilerin şifreleri ele geçiriliyor. Aparatlar altındaki gizli kameralar da telefon bataryalarından destek alıyor. Bu aparatların arkasında SD kart bulunuyor ve kaydedilmiş veriler hafıza kartında tutuluyor. Yeni nesil dolandırıcılar yerleştirdikleri bu kameralarla birlikte kişilerin bütün verilerini ve şifrelerini çalabiliyor. Kart takılan bölüm sahteyse bunu anlayabilirsiniz. Eğer kartınızı taktığınız aparat yerinden oynamıyorsa gerçek demektir ancak kolaylıkla kendinize doğru çekebiliyorsanız sahtedir. Her ihtimale karşı şifrenizi girerken elinizle üstünü kapatmanız öneriliyor.