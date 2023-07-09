  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. ATM'den para çekenler dikkat! Bunu kontrol etmeyen hayatının hatasını yapıyor: Tüm paranız...

ATM'den para çekenler dikkat! Bunu kontrol etmeyen hayatının hatasını yapıyor: Tüm paranız...

Yayınlanma:
ATM'den para çekenler dikkat! Bunu kontrol etmeyen hayatının hatasını yapıyor: Tüm paranız...
Milyonlarca insan ATM üstünden para çekiyor ancak bunlara dikkat etmiyor! Eğer bu durumlara dikkat etmezseniz bütün paranızdan olabilirsiniz. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATM aracılığıyla kolay yöntemlerle para çekip para yatırıyor olabilirsiniz ancak güvenliğiniz için bu aşamalara çok dikkat etmeniz gerekiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATM İŞLEMLERİNDE BUNLARA DİKKAT

İnsanlar para çekme ve para yatırma işlemlerini ATM üstünden kolaylıkla halledebiliyor. Ancak ATM kullanırken güvenliğiniz için bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. ATM'lerin dışında olan aparatlar sıradan gözükse de altında olan bir parça tehlikeli olabiliyor. 

atm işlemlerinde bunlara dikkat edin

Aslında bu aparatların altında gizli bir kamera bulunuyor ve bu kameralarla kişilerin şifreleri ele geçiriliyor. Aparatlar altındaki gizli kameralar da telefon bataryalarından destek alıyor. Bu aparatların arkasında SD kart bulunuyor ve kaydedilmiş veriler hafıza kartında tutuluyor. Yeni nesil dolandırıcılar yerleştirdikleri bu kameralarla birlikte kişilerin bütün verilerini ve şifrelerini çalabiliyor. Kart takılan bölüm sahteyse bunu anlayabilirsiniz. Eğer kartınızı taktığınız aparat yerinden oynamıyorsa gerçek demektir ancak kolaylıkla kendinize doğru çekebiliyorsanız sahtedir. Her ihtimale karşı şifrenizi girerken elinizle üstünü kapatmanız öneriliyor. 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yaşam
Bu 4 burcun 2 yıldır çektikleri sona erdi! 2 hafta içerisinde şansı dönecek
Bu 4 burcun 2 yıldır çektikleri sona erdi! 2 hafta içerisinde şansı dönecek
Bu burçlarla evlenmeden önce iyi düşünün! Evlendiği gibi boşanan 5 burç!
Bu burçlarla evlenmeden önce iyi düşünün! Evlendiği gibi boşanan 5 burç!
Sakın böyle bir hata yapmayın! Cezası tam 244 bin 315 TL
Sakın böyle bir hata yapmayın! Cezası tam 244 bin 315 TL
Sararmış çamaşırlara son! Makinenin içine bir kaşık atınca çamaşırlar kar beyaz olacak
Sararmış çamaşırlara son! Makinenin içine bir kaşık atınca çamaşırlar kar beyaz olacak
O tarihler arasında sakın evden çıkmayın! Uzman isim uyardı: 12 gün rekor kırılacak
O tarihler arasında sakın evden çıkmayın! Uzman isim uyardı: 12 gün rekor kırılacak
Bu kez kiracılar karalar bağlayacak! Evi tahliye etmeniz gerekebilir: Bunu yapanlar yandı
Bu kez kiracılar karalar bağlayacak! Evi tahliye etmeniz gerekebilir: Bunu yapanlar yandı
İslam Memiş'ten kiralık ev arayanlara çağrı! Bunu sakın yapmayın
İslam Memiş'ten kiralık ev arayanlara çağrı! Bunu sakın yapmayın