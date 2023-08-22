Atölyede çalışan iki baba oğul arasındaki farkı bulan zekasını ortaya koyuyor! Sadece 17 saniye sürede 3 farkı bulan dahi kabul ediliyor

Zeka oyunları, gözlem becerinizi geliştirmeye devam ederken bilişsel işlevi artırmaya ve beyni sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Resimde yer alan iki resim arasındaki farkları bulmak için sadece 17 saniye süreniz var.