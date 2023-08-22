Atölyede çalışan iki baba oğul arasındaki farkı bulan zekasını ortaya koyuyor! Sadece 17 saniye sürede 3 farkı bulan dahi kabul ediliyor
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Zeka oyunları, gözlem becerinizi geliştirmeye devam ederken bilişsel işlevi artırmaya ve beyni sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Resimde yer alan iki resim arasındaki farkları bulmak için sadece 17 saniye süreniz var.
Bulmacalar gün geçtikçe popüler hale gelirken atölyede çalışan baba ve oğlu gösteren iki fotoğrafın arasındaki farkların bulunması isteniyor. Yalnızca yüksek IQ'su olanlar iki resim arasındaki 3 farkı 17 saniyede buluyor.
Görsellere ilk bakıldığında neredeyse aynı görülsede iki resim arasındaki 3 farkın bulunması isteniyor. Yüksek IQ seviyesine sahip olanlar 17 saniyede sonuca ulaşabiliyor. 3 farkın sadece 2'si hemen göze çarpsa da diğerini bulmakta bir zorlanabilirsiniz. Farkları bulamayanlar üzülmesin. İşte bu görselde her şey işaretlendi.
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