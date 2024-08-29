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Avrupa'da otomobil pazarında en çok satış trendinde olan araçlar belli oldu: İşte en çok satan marka

Avrupa Birliği otomobil pazarında Temmuz ayında elektrikli araçların büyüme hızı yavaşlarken, hibrit araçların satışları önemli bir artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:17
Avrupa'da otomobil pazarında en çok satış trendinde olan araçlar belli oldu: İşte en çok satan marka

Avrupa Birliği Otomobil Satışlarında Elektrikli Araçlar Yavaşlıyor, Hibrit Araçlar Yükseliyor

Avrupa Birliği otomobil pazarının Temmuz 2024 raporu, araç satışlarında karışık bir tabloyu gözler önüne serdi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklanan verilere göre, Avrupa genelindeki yeni otomobil kayıtları yüzde 0,2 oranında artış gösterdi. Ancak, bu artışın içinde elektrikli araçların büyüme oranı dikkat çekici bir şekilde düştü.

Avrupa'da otomobil pazarında en çok satış trendinde olan araçlar belli oldu: İşte en çok satan marka

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YAVAŞLAMA GÖRÜLDÜ

Elektrikli araçların satışları Temmuz ayında önemli bir yavaşlama yaşadı. Elektrikli otomobillerin kayıtları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,8 oranında azaldı. Bu durum, elektrikli araçların toplam araç kayıtları içindeki payını yüzde 12,1’e çekti. Belçika ve Hollanda gibi ülkelerde elektrikli araç satışlarında artış yaşanmasına rağmen, Almanya'daki düşüş bu büyümeyi telafi edemedi.

HIBRIT ARAÇLARDA BÜYÜME TRENDİ

Hibrit araçlar, Avrupa pazarında dikkat çekici bir artış sergiledi. Hibrit-elektrikli araçlar Temmuz ayında yeni kayıtların yüzde 25,7’sini oluşturdu ve Fransa, İspanya, Almanya ve İtalya gibi büyük pazarlarda çift haneli büyüme gösterdi. Bu, hibrit araçların Avrupa otomobil pazarındaki rolünün giderek güçlendiğini gösteriyor.

PLUG-IN HİBRİDLERDE DÜŞÜŞ

Plug-in hibrit araçlarda ise gerileme devam ediyor. Temmuz ayında bu araçların yeni kayıtları yüzde 14,1 oranında azaldı. Geçen yıl bu segmentin pazar payı yüzde 7,9 iken, şimdi sadece yüzde 6,8’e düştü. Almanya’daki plug-in hibrit satışlarındaki artış, diğer pazarlardaki düşüşleri dengelemede yetersiz kaldı.

İÇTEN YANMALI ARAÇLARDA DÜŞÜŞ

İçten yanmalı motorlu araçlarda da düşüş eğilimi devam ediyor. Benzinli araç satışları Temmuz ayında yüzde 7 oranında azalırken, dizel araç satışları ise yüzde 10,1 oranında bir düşüş yaşadı. Bu trend, Avrupa'daki çevre dostu araçlara geçişin hızlandığını ve içten yanmalı motorların pazar payının azaldığını işaret ediyor.

HYUNDAİ’DEN YENİ STRATEJİLER

Hyundai, elektrikli araç üretim stratejisini gözden geçirerek hibrit araç yelpazesini genişletme kararı aldı. Bu adım, elektrikli araçların yavaşlayan büyüme oranlarını telafi etme çabası olarak değerlendiriliyor.

Sonuç olarak, Avrupa otomobil pazarında elektrikli araçların büyüme hızı yavaşlarken, hibrit araçların popülaritesindeki artış dikkat çekiyor. İçten yanmalı motorlu araçların pazar payındaki düşüş, Avrupa'nın çevreci otomobil stratejilerinin hızla benimsendiğini gösteriyor.

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