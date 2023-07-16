Avrupa'dan sonra sıra Türkiye'ye geldi! Kerberos sıcakları yurda giriş yapıyor: Meteoroloji o illeri uyardı

Dünya cehennem sıcaklarıyla sarsılıyor. El Nino hava olayının ardından ortaya çıkan ve Kerberos adı verilen sıcak hava dalgası, Avrupa'yı etkisi altına aldı. Şimdi ise sıra Türkiye'de. Meteoroloji yetkilileri, uyarı üstüne uyarı yaparken, özellikle hafta sonunda son 20 yılın sıcaklık rekorlarının kırılmasının beklendiğini bildirdi.

Kerberos sıcakları adını, Yunan mitolojisindeki cehennem bekçisi köpekten alıyor. Kerberos, Hades'in yönettiği yeraltının kapısında bekleyen üç başlı bir köpektir. İşte bu sıcak hava dalgası, El Nino sonrası ortaya çıktığı için Kerberos adıyla anılmaktadır. İtalyan Meteoroloji Derneği tarafından verilen bu isim, ünlü İtalyan yazar Dante'nin cehennem tasvirinde de yer almaktadır.





Kerberos sıcakları, El Nino hava olayının bir sonucu olarak ortaya çıkan aşırı sıcak hava dalgasıdır. El Nino, Pasifik Okyanusu'ndaki su sıcaklıklarının normallerinin üzerinde seyrettiği ve bu durumun küresel iklim sistemine etkileri olan bir olaydır. El Nino'nun etkisiyle atmosferdeki hava hareketleri ve sıcaklık dağılımları değişir ve buna bağlı olarak Kerberos sıcakları meydana gelir.

Kerberos adı, Yunan mitolojisinde yer alan Hades'in yönettiği yeraltının kapısında bekleyen üç başlı bir köpek olan Kerberos'tan gelir. Bu isim, El Nino sonrası oluşan aşırı sıcak hava dalgasına verilmiştir. İtalyan Meteoroloji Derneği tarafından kullanılan Kerberos adı, aynı zamanda ünlü İtalyan yazar Dante'nin cehennem tasvirinde de yer almaktadır.

Kerberos sıcakları, genellikle yaz aylarında görülür ve sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesine neden olur. Bu durum, çeşitli sağlık sorunlarına ve doğal yaşam üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Kerberos sıcakları, özellikle Avrupa'nın bazı bölgelerinde rekor sıcaklıklara ve hava koşullarının normalden sapmasına sebep olmuştur. Meteoroloji kurumları, bu tür aşırı sıcak hava olaylarını izler ve halkı olası sağlık risklerine karşı uyarır.Avrupa'da birçok noktada etkisini gösteren sıcak hava dalgası, İspanya'da zemin sıcaklıklarının 60 dereceyi bulmasına, İtalya'da ise 48.8 dereceyle sıcaklık rekoru kırılmasına neden oldu. İtalya'da bu sıcaklığın etkisiyle bir işçi hayatını kaybetti.





Dünya Kerberos tehlikesiyle çalkalanırken, Türkiye de etkisini hissetmeye başladı. Özellikle 12-17 Temmuz tarihleri arasında yükselecek olan sıcaklıklar için uyarılar yapıldı. İstanbul'da hafta sonunda 40.8 derecelik sıcaklık rekorunun kırılması bekleniyor.

Kerberos sıcakları, İtalya'nın yanı sıra İspanya, Fransa, Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye'nin birçok bölgesinde hissedilmeye başlandı. Sıcaklıkların Cuma günü Avrupa genelinde 45 dereceyi aşması bekleniyor.

Türkiye'de de Kerberos etkisi altına girmiş durumda. İstanbul'da 13-14 Temmuz tarihlerinde sıcaklıkların 35-36 derecelere kadar çıkması öngörülüyor. Çanakkale, Balıkesir ve İzmir gibi bölgelerde ise sıcaklık daha da yüksek olacak ve 38-39 derecelere ulaşacak.

Ege'nin iç bölgelerinde sıcaklıkların 40 dereceyi aşması beklenirken, Antalya'da 43 derece, Adana ve Aydın'da ise 44 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vatandaşları sıcak çarpması konusunda uyardı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerin sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmamalarını önerdi.

Kerberos sıcaklarına karşı önlem almak ve sağlığımızı korumak önemlidir. Meteoroloji yetkililerinin uyarılarını dikkate alarak güneşten korunmak, sıvı alımına özen göstermek ve gerektiğinde serin yerlere sığınmak önemli bir adımdır.