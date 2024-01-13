Ay Boşlukta! Etkisi yarına kadar devam edecek

Dinçer Güner: Ay'ın Boşlukta Olması

12:57 itibari ile Ay boşlukta olacak ve ertesi gün 06:28'e kadar bu durumda kalacak.

Ay'ın boşlukta oluşu, yeni bir burca geçiş yapmadan önce enerjinin değiştiği bir dönemdir. Bu süreçte, kararlar almak veya büyük adımlar atmak zorlaşabilir. Aceleci davranmamak ve iyice düşünmek önemlidir.

Yeni girişimler veya projeler başlatmak için bu dönem ideal olmayabilir. Mevcut projelere odaklanmak ve gelecekteki planları yapmak daha faydalı olacaktır. Önemli anlaşmalar yapmak veya kritik iletişimlerde bulunmak için bu zaman dilimi uygun olmayabilir. Yanlış anlaşılmalar ve eksik bilgilerle ilgili sorunlar yaşanabilir. Rutin işler, ev düzeni ve yeniden değerlendirme çalışmaları için uygun bir zaman olabilir. Mevcut işleri düzeltmek ve üzerinde çalışmak, yeni başlangıçlar yapmaktan daha iyidir. Dinlenmek, meditasyon yapmak ve kendinize zaman ayırmak için bu zamanı değerlendirebilirsiniz. İç huzur ve dengeyi korumak için bu süreyi iyi kullanın.