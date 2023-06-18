Ay sonuna kadar mutlaka başvurun! Elektrik, su, doğalgaz faturasında indirim yapılacak!

QNB Finansbank, ev adresine elektrik, su veya doğalgaz faturası gelen müşterilere özel bir kampanya düzenledi. Bu kampanya 31 Haziran saat 23.59'a kadar geçerli olacak. Kampanya kapsamında, faturası evine gelen müşteriler otomatik fatura talimatı verirse 25 gün boyunca ParaPuan kazanabilecekler.

QNB Finansbank müşterileri, vadesiz hesapları üzerinden harika bir fırsata sahip olacaklar! 30 Haziran tarihine kadar her yeni otomatik fatura ödeme talimatı başına 50 TL değerinde ParaPuan kazanma imkanı sunulacak. Toplamda 150 TL'ye kadar ParaPuan elde etmek mümkün olacak.

Ödül kazanmak için, verilen talimatlarla ilgili bazı şartlar bulunuyor. Talimat verilen faturanın 30 Kasım 2023 tarihine kadar en az bir kez ödenmiş olması gerekiyor. Ayrıca, talimatların 29 Aralık 2023 tarihine kadar aktif olarak devam etmesi önemlidir. Eğer talimatlar bu tarihe kadar iptal edilirse, kazanılan ParaPuan ödülü geri alınacaktır. Kullanılan ParaPuan miktarı, kredi kartı ekstresine borç olarak yansıtılacaktır.

Bu fırsatı değerlendirerek, otomatik fatura ödemeleriyle hem kolaylık sağlayın hem de ParaPuanlarınızı artırarak çeşitli avantajlardan yararlanın. Hesabınız üzerinden talimat vermek için hemen harekete geçin ve kazanmaya başlayın!Bu kampanya, QNB Finansbank müşterilerine avantajlı bir fırsat sunmakta ve otomatik fatura talimatı veren müşterilere ParaPuan kazanma imkanı sağlamaktadır.

Kaçırılmaması gereken bir fırsat! QNB Finansbank, ay sonuna kadar devam edecek olan kampanyasıyla elektrik, su ve doğalgaz faturalarında indirim yapma imkanı sunuyor. Ayrıca, 30 Haziran tarihine kadar yeni otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler, her talimat başına 50 TL değerinde ParaPuan kazanma şansına sahip olacaklar. Bu kampanya kapsamında toplamda 150 TL'ye kadar ParaPuan kazanma fırsatını kaçırmayın! Hem faturalarınızı uygun fiyata ödeyin, hem de ödüllerle ödüllendirilin. Ay sonuna kadar başvurun ve avantajları yakalayın!

QNB Finansbank, Haziran ayı sonuna kadar başvuruda bulunmanızı mutlaka tavsiye eder. Bu süre zarfında elektrik, su ve doğalgaz faturalarınızda indirimler yapılacak. Fatura ödemelerinizde avantajlı bir durum sağlayacak olan bu indirimden yararlanmak için başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

Başvurunuzun zamanında tamamlanması için elinizi çabuk tutmanız önemlidir. QNB Finansbank'ın sunduğu bu fırsatla birlikte fatura ödemelerinizde ciddi tasarruflar sağlayabilirsiniz. İndirimler, elektrik, su ve doğalgaz faturalarınızın toplam tutarında bir azalma olarak yansıyacaktır.

Başvuru işlemi için QNB Finansbank'ın belirlediği prosedürleri takip etmeniz gerekmektedir. Başvuru süreci hakkında daha fazla bilgi almak ve başvurunuzu tamamlamak için bankanın web sitesini veya müşteri hizmetlerini ziyaret edebilirsiniz. Bu indirim fırsatını kaçırmamak için son başvuru tarihine dikkat etmek önemlidir, bu nedenle ay sonuna kadar başvurunuzu tamamlamış olmanız gerekmektedir.