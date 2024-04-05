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Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Türkiye’deki tüketiciler, sürekli yükselen gıda maliyetleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Gıda fiyatlarındaki bu yükseliş, hanehalkı bütçelerinde önemli bir payı kaplamakta ve vatandaşlar gelirlerinin büyük bir bölümünü yiyecek harcamalarına ayırmak zorunda kalmaktadır. Özellikle son dönemde, mutfakların vazgeçilmezi ayçiçek yağı başta olmak üzere, temel gıda ürünlerine yapılan ardı ardına zamlar, halk arasında yoğun tartışmalara neden oluyor.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 17:53
Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Her evin temel ihtiyacı olan ayçiçek yağının fiyatları, 225 Türk Lirası’na yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Fiyatlardaki bu artış sonrasında, ekonomik dengelerini korumak isteyen tüketiciler, indirimli ürünler arayışına girdi. Gıda ürünlerindeki fiyat artışları sürerken, 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatları, alışveriş bütçelerini zorlamaya başladı. Ayçiçek yağındaki indirimler, tüketicilerin ilgisini çekerken, büyük market zincirlerinin sunduğu promosyonlar da gündemin odağına yerleşti.

ayçiçek yağ fiyatı

AYÇİÇEK YAĞINDA KAMPANYA

CarrefourSA, üç günlük özel bir indirim etkinliği başlattı. Bu kampanya, 3 Nisan tarihine kadar geçerli olup, mağazalarda günün son alışveriş saati 22.00 olarak belirlenmiş, online alışverişlerde ise bu süre gece yarısına kadar uzatılmıştır. Belirtilen süre zarfında, 500 TL’lik alışveriş yapan müşterilere, ayçiçek yağı 195 TL fiyat etiketiyle sunulmaktadır. Ayrıca, CarrefourSA Kart kullanarak yapılan 500 TL ve üzeri alışverişlerde de aynı indirim uygulanacaktır. Kampanyadan faydalanmak için son gün 3 Nisan olarak ilan edilmiştir.

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Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

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