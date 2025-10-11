Aydilge'den Malatya Kültür Yolu Festivali'nde Filistin'e destek

Şarkıcı Aydilge, Malatya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alarak hem müzikseverlerle buluştu hem de Filistin mücadelesine verdiği desteği kamuoyuyla paylaştı.

Festivalde duygusal anlar

Aydilge, Malatya Kültür Yolu Festivali’nin altıncı gününde, 100. Yıl Kent Parkı’ta hayranlarıyla bir araya geldi. Eşine yazdığı "Sade Şarkı" eserini seslendirirken eşi Utku Barış Andaç da sahnede kemanıyla sanatçıya eşlik etti.

Filistin mesajı ve performans

Aydilge, Filistin mücadelesine de sessiz kalmayarak, "Tüm dünya ülkeleri karşı çıkmaya başladı yavaş yavaş. Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz. Biz böyle son dakikada farkına varanlardan olmadık. En başından beri bu zulmün karşısında duruyoruz. O yüzden bu zulme karşı çıkan bu vicdanlı halkın, sizlerin sanatçısı olmaktan, bu duyarlı ülkenin bir parçası olmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan da çok gurur duyuyorum."

Konuşmasının ardından sanatçı, dev ekrana yansıtılan Filistin ve Türkiye bayrakları eşliğinde "Yalnızlık Masalı" adlı şarkısını seslendirdi.

