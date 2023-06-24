Bakan Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nda Yapılan Çalışmaları İnceledi

Ege ve Akdeniz'in turizmdeki potansiyeline önemli katkı sağlayacak olan Aydın-Denizli Otoyolu'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol çalışmalarını yerinde inceledi. Otoyolun 93 kilometrelik alanın 29 Ekim 2023 tarihinde hizmete açılacağının müjdesini paylaşan Bakan Uraloğlu, otoyolun Aydın ve Denizli illerini birbirine bağlayacağını ve Kapıkule'den başlayarak Akdeniz'e ulaşarak kesintisiz otoyol ağı tesis edeceğini belirtti.

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Hakkında Bilgiler

Aydın-Denizli Otoyolu, 140 kilometre ana gövde ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak suretiyle toplam 163 kilometre uzunluğundadır. 68 kilometresi Denizli, 95 kilometresi Aydın sınırlarında bulunmaktadır. Proje çerçevesinde 94 köprü, 19 viyadük, 79 altgeçit ve 573 menfez inşa edilecektir. Otoyol bünyesinde şimdiye kadar 62 milyon metreküp kazı, 55 milyon metreküp dolgu gerçekleştirdik. 573 menfezin 411'ni tamamladık. 79 altgeçitten 65'inin yapımını bitirdik. 94 köprüden 32'sinin imalatını tamamladık. 5 viyadüğü tamamladık kalan 11 viyadüğü de en az zamanda bitireceğiz. Yapım çalışmaları başarıyla ve süratle devam etmektedir.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Önemi

Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecektir. Zamandan 1,9 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak suretiyle yıllık toplam 2,4 milyar Llira tasarruf edilecektir. Karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltılacaktır. İki önemli turizm kentini birbirine bağlayacak olan Aydın-Denizli Otoyolu, Ege ve Akdeniz'in turizmdeki potansiyeline önemli katkı sağlayacaktır.