Aygül Aydın'dan 5 Şubat haftası özeti: ''Yengeç'' burcu, değişime hazır mısın? Bu hafta seni neler bekliyor?

Aygül Aydın'dan 5 Şubat haftası haftalık yorumlar!

Yengeç ve yükselen Yengeç

5 Şubat'ta Merkür Kova'ya girdiğinde hayatınızda değişiklik yapmanın tam sırası. Konfor alanınızdan çıkın, kendinize güvenin. Hukuki ve ekonomik yeni konularınız olabilir, Ocak ayında başlayan işler tamamlanıyor. Yardım, ek gelir, danışmanlık arayışında yeni fikirlere kapı açın. Yeni ve farklı projelerde işbirliği yapacağınız kişileri belirleyin, bağımlılıklarınızı gözden geçirin. Duygusal, sağlık ve fiziksel gelişmeler hayatınızda yeni yönler belirleyebilir. Beden, zihin ve ruh sağlığınızı ihmal etmeyin.

10 Şubat'ta Kova Yeniay'ı aşk hayatınızda ya da duygusal dünyanızda sıkıştığınız noktaları aşmanız için bir fırsat veriyor. Bazen geri çekilmek ilerlemek anlamına gelebilir, bunu unutmayın. Hayallerinizi yazın, yeni imkanlar ve insanlar peşinde koşun. Kendi başınıza ayakta durabileceğinizi gösterin; yeni iş ve ortaklık tekliflerini göz önünde bulundurun. Gizli veya aldatıcı durumlarda soğukkanlılık ve mantıkla hareket edin. Karşılaştığınız engelleri aşmak için yeni çözüm yolları bulun. Nitelikli gelir ve mevki için kaliteli ilişkiler kurun.