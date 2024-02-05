Aygül Aydın'dan 5 Şubat haftası özeti: Aslan burçlarını bu hafta neler bekliyor? İş ve aşkta yeni fırsatlar

Aslan burcu, 5-11 Şubat haftasında Merkür ve Yeniay’ın etkisiyle ilişkilerinde yeniliklere açık olacak. İş ve aşkta fırsatlar yakalayacak, tecrübelerini dönüştürecek.

Aygül Aydın'dan 5 Şubat haftası özeti: Aslan burçlarını bu hafta neler bekliyor? İş ve aşkta yeni fırsatlar
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Aslan burcu 5-11 Şubat haftalık yorumu

Merkür Kova Burcunda: İlişkilerde Yenilik

Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 5 Şubat’ta iletişim gezegeni Merkür, Kova burcuna geçiyor. Bu, ikili ilişkilerinizde yeni bir bakış açısı kazanmanız gerektiği anlamına geliyor. Sizi tatmin etmeyen, gelişim göstermeyen ilişkilerinizi ele alın, gerekenleri konuşun, kararlarınızı verin. Yeni başlangıçlar için uygun bir zaman, iş hayatınızda da ilerleme kaydedebilirsiniz. Sosyal medya, yapay zeka, teknoloji gibi alanlarda kendinizi gösterin, olumsuz düşüncelerden uzak durun.

Kova Yeniayı: Ortaklıklarda Fırsatlar

10 Şubat’ta Kova burcunda bir Yeniay gerçekleşiyor. Bu, hem ticari hem de duygusal ortaklıklarınızda yeni kapılar açabileceğiniz bir dönem. Ani ve aceleci kararlardan kaçının, sağduyulu davranın. İlişkilerinizdeki konumunuzu ve değerinizi göz önünde bulundurun, yaşadığınız deneyimleri olumlu yönde değiştirin. Hukuk, adalet, sosyal sorumluluk gibi konularda destek görebilirsiniz. Bırakmanız ve “hayır” demeniz gereken durumlar olabilir, bunlarda kararlı olun. Yeni insanlarla tanışabilir, işbirlikleri kurabilirsiniz, sürprizlere hazır olun.

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