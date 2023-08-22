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Aylarca bozulmayan tereyağının püf noktaları! Tereyağı muhafaza etme yöntemleri

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Aylarca bozulmayan tereyağının püf noktaları! Tereyağı muhafaza etme yöntemleri
Tereyağı saklamakta zorluk çekenlere özel imkanlar sunuldu. Tereyağını doğru şekilde muhafaza etmenin sırrı bulundu. İşte tereyağı nasıl saklanılması gerektiği ve püf noktaları haberimizde.

Yemeklerin olmazsa olmaz lezzeti olan tereyağı Türk mutfağının önemli gelen tatlarından yer alıyor. Organik tereyağı olarak tercih etmeler zor olurken saklamak için başlıca yöntemler açıklandı. Kişinin sağlıklı bir yaşam içerisinde olmasını sağlayan tereyağı muhafaza etme yolları...

tereyağı saklama

Tereyağını saklamak için araştırılan yöntemlerin etkisi ilgi gördü. Buzdolabı içerisinde muhafaza edilen tereyağı 0-4 derece arasında değişen sıcaklıkta 1 aya kadar taze kalabilmesi görülüyor. Dondurucu üzerinden muhafaza etmek istiyorsanız -18 derecede saklanması önemli. Tereyağı 3-6 aya kadar sağlıklı bir şekilde kalınması için küçük küçük doğranarak hava almayan kapların içerisinde saklanması uzun süreli muhafaza etmesine yardımcı olur. 

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