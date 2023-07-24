Aynalıkavak Kasrı: İhtişamıyla Göz Kamaştıran Bir Tarih Eseri

Sultan I. Ahmed döneminde yapımına başlanan Aynalıkavak Kasrı, günümüze kadar gelen ilavelerle ihtişamlı bir tarih eseri haline gelmiştir. Kasır, Tersane Sarayları'ndan günümüze ulaşan tek örnektir ve Lale Devri tavan süslemelerinin son örneği olarak öne çıkar. Anadolu Ajansı ekibi, FPV dron ile kasrı görüntülemiştir ve kasırın içindeki Türk çalgıları sergisi ve musiki müzesi de kaydedilmiştir.