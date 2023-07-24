  1. Anasayfa

  2. Yaşam

  3. Aynalıkavak Kasrı: İhtişamıyla Göz Kamaştıran Bir Tarih Eseri

Aynalıkavak Kasrı: İhtişamıyla Göz Kamaştıran Bir Tarih Eseri

Yayınlanma:
Aynalıkavak Kasrı: İhtişamıyla Göz Kamaştıran Bir Tarih Eseri
Sultan I. Ahmed döneminde yapımına başlanan Aynalıkavak Kasrı, günümüze kadar gelen ilavelerle ihtişamlı bir tarih eseri haline gelmiştir. Kasır, Tersane Sarayları'ndan günümüze ulaşan tek örnektir ve Lale Devri tavan süslemelerinin son örneği olarak öne çıkar. Anadolu Ajansı ekibi, FPV dron ile kasrı görüntülemiştir ve kasırın içindeki Türk çalgıları sergisi ve musiki müzesi de kaydedilmiştir.

Sultan I. Ahmed Dönemi ve Aynalıkavak Kasrı

Sultan I. Ahmed döneminde 1613 yılında yapımına başlanan ve ardından gelen padişahların yaptırdıkları ilave yapılarla son halini alan Aynalıkavak Kasrı, asırlardır ihtişamını koruyor.

Aynalıkavak Kasrı'nın Özellikleri

Çok pencereli Aynalıkavak Kasrı, Tersane Sarayları'ndan günümüze ulaşmayı başarmış tek kasır ve Lale Devri tavan süslemelerinin İstanbul'daki son örneği olma özelliklerini taşıyor.

Aynalıkavak Kasrı'nın Görüntüleri

Anadolu Ajansı ekibi, gösterişli mimarisiyle dikkatleri çeken Aynalıkavak Kasrı'nı, dışı mekan ve bahçesini FPV dron ile görüntüledi. Dronun kasrın giriş kapısından başlayarak kaydettiği görüntülerde, Divanhane, Arz Odası, ünlü kurum ve kuruluşları tarafından hediye edilen müzik aletlerinden oluşan 'Türk çalgıları sergisi' yer aldı. Kasrın alt katında bulunan, Türkiye'nin ilk musiki müzesi olma özelliğini taşıyan bu müzede Sultan Abdülhamid'in torunu Gevheri Osmanoğlu ve varislerinin 1984 yılında bağışladığı sazlar, nota ve kitaplar da FPV dronla kaydedildi.

Yaşam
Kısırlar Mahallesi'ndeki Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Kısırlar Mahallesi'ndeki Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
Altın Portakal Sinema Okulu 5. Kez Düzenlenecek
Altın Portakal Sinema Okulu 5. Kez Düzenlenecek
Erciyes, Atletizm Alanında da Uluslararası Maratonlara Ev Sahipliği Yapıyor
Erciyes, Atletizm Alanında da Uluslararası Maratonlara Ev Sahipliği Yapıyor
Rodos Adası'ndaki Yangınlar Nedeniyle Turistler Tahliye Ediliyor
Rodos Adası'ndaki Yangınlar Nedeniyle Turistler Tahliye Ediliyor
Bahçelievler'de Alkollü Şahıs Sokakta Ateş Açtı
Bahçelievler'de Alkollü Şahıs Sokakta Ateş Açtı
Kastamonu'nun Tosya İlçesinde Kaza: 2 Kişi Yaralandı
Kastamonu'nun Tosya İlçesinde Kaza: 2 Kişi Yaralandı
Isparta'nın Yalvaç İlçesinde Kayıp Yaşlı Adam Ölü Bulundu
Isparta'nın Yalvaç İlçesinde Kayıp Yaşlı Adam Ölü Bulundu