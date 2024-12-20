DOLAR
35,19 -0,25%
EURO
36,58 -0,33%
ALTIN
2.948,33 -0,52%
BITCOIN
3.354.719,05 1,43%

Ayvalık'ta 1500 Yıllık Ticaret Gemisi Batığı Keşfedildi!

Ayvalık açıklarında bulunan 1500 yıllık batık, Ege ve Akdeniz'deki en büyük tabak batığı olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:29
Ayvalık'ta 1500 Yıllık Ticaret Gemisi Batığı Keşfedildi!

1500 Yıllık Batık Keşfi

Ayvalık açıklarında 1500 yıllık bir ticaret gemisi batığı keşfedildi. Bu buluş, "Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras" kapsamında gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda ortaya çıktı.

Kültürel Miras Araştırmaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezince (SUDEMER) yürütülen çalışmalarda, Doç. Dr. Harun Özdaş başkanlığındaki ekip, Ayvalık açıklarında su altında zengin bir kültürel miras haritası çıkardı.

Çarpıcı Buluntular

İlk bulgulara göre, batıkta yaklaşık 10 bin seramik tabak tespit edildi. Bu batığın, Ege ve Akdeniz'deki en büyük tabak batığı olarak tanımlandığı ifade ediliyor. Tabakların, ticaretin önemli bir parçası olduğu bilinen Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alması, batığın açık denizde bulunmasından dolayı çok iyi korunmuş olduğunu gösteriyor.

Geminin Tarihçesi

SUDEMER Müdürü Doç. Dr. Harun Özdaş, batığın milattan sonra 5. yüzyıl sonuna tarihlendiğini ve geminin muhtemelen Kuzey Afrika ya da Kıbrıs’tan İstanbul'a doğru yola çıktığını belirtti. Özdaş, bölgedeki sonar teknolojisiyle gerçekleştirdikleri akustik haritalama ve yüksek teknoloji ürünü robotik sistemlerle bu tarihi keşfi mümkün kıldıklarını vurguladı.

Korunmuş ve Zengin Bir Batık

Geminin uzunluğunun yaklaşık 15 metre ve genişliğinin 9 metre olduğunu açıklayan Özdaş, az miktarda amforaya da rastlandığını belirtti. Tabakların 5-6 farklı biçimde olduğunu ifade eden Özdaş, "30 yıllık araştırmalarımız sonucunda böyle büyük bir zenginliğe ulaşmak bizim için büyük mutluluk kaynağıdır." dedi.

Müze Açma Planları

Özdaş ayrıca, bu batığın el değmemiş olması ve çeşitlilik açısından çok büyük bir koleksiyon barındırması nedeniyle büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile paylaşıldığını ve 2025 yılında ayrı bir çalışma yürütülmesinin mümkün göründüğünü kaydederek, "Müze açacak sayıda buluntuya ulaştık," dedi.

"Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras" kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 1500...

"Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras" kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 1500 yıllık ticaret gemisi batığı bulundu.

"Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras" kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 1500...

"Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras" kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 1500 yıllık ticaret gemisi batığı bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam
2
Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek
3
Ayvalık'ta 1500 Yıllık Ticaret Gemisi Batığı Keşfedildi!
4
Erzurum Valisi Çiftçi'den 91 Yaşındaki Naciye Nineye Destek
5
Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı
6
Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı
7
2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor