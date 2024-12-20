Ayvalık'ta 1500 Yıllık Ticaret Gemisi Batığı Keşfedildi!

1500 Yıllık Batık Keşfi

Ayvalık açıklarında 1500 yıllık bir ticaret gemisi batığı keşfedildi. Bu buluş, "Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras" kapsamında gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda ortaya çıktı.

Kültürel Miras Araştırmaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Kültür Mirası ve Denizcilik Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezince (SUDEMER) yürütülen çalışmalarda, Doç. Dr. Harun Özdaş başkanlığındaki ekip, Ayvalık açıklarında su altında zengin bir kültürel miras haritası çıkardı.

Çarpıcı Buluntular

İlk bulgulara göre, batıkta yaklaşık 10 bin seramik tabak tespit edildi. Bu batığın, Ege ve Akdeniz'deki en büyük tabak batığı olarak tanımlandığı ifade ediliyor. Tabakların, ticaretin önemli bir parçası olduğu bilinen Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alması, batığın açık denizde bulunmasından dolayı çok iyi korunmuş olduğunu gösteriyor.

Geminin Tarihçesi

SUDEMER Müdürü Doç. Dr. Harun Özdaş, batığın milattan sonra 5. yüzyıl sonuna tarihlendiğini ve geminin muhtemelen Kuzey Afrika ya da Kıbrıs’tan İstanbul'a doğru yola çıktığını belirtti. Özdaş, bölgedeki sonar teknolojisiyle gerçekleştirdikleri akustik haritalama ve yüksek teknoloji ürünü robotik sistemlerle bu tarihi keşfi mümkün kıldıklarını vurguladı.

Korunmuş ve Zengin Bir Batık

Geminin uzunluğunun yaklaşık 15 metre ve genişliğinin 9 metre olduğunu açıklayan Özdaş, az miktarda amforaya da rastlandığını belirtti. Tabakların 5-6 farklı biçimde olduğunu ifade eden Özdaş, "30 yıllık araştırmalarımız sonucunda böyle büyük bir zenginliğe ulaşmak bizim için büyük mutluluk kaynağıdır." dedi.

Müze Açma Planları

Özdaş ayrıca, bu batığın el değmemiş olması ve çeşitlilik açısından çok büyük bir koleksiyon barındırması nedeniyle büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile paylaşıldığını ve 2025 yılında ayrı bir çalışma yürütülmesinin mümkün göründüğünü kaydederek, "Müze açacak sayıda buluntuya ulaştık," dedi.

"Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras" kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 1500 yıllık ticaret gemisi batığı bulundu.

"Türk Batık Envanteri Projesi: Mavi Miras" kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 1500 yıllık ticaret gemisi batığı bulundu.