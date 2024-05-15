Az malzemeyle ana yemeğiniz hazır! Parmaklarınızı yeseniz bile az gelecek

Türk mutfağının gözde lezzetlerinden biri olan patates mücveri, pratik yapımı ve doyurucu tadıyla sofraların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bu nefis yemeği yapmak için gerekli malzemeleri hazırlayın: orta boy patatesler, bir adet orta boy soğan, yumurta, maydanoz, un, sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber ve kabartma tozu.

İlk adım olarak, patatesleri rendeleyip fazla suyunu sıkın. Ardından, soğanı da rendeleyip suyunu iyice sıkın. Mayısdanozu ince ince kıyın ve tüm malzemeleri hazır hale getirin.





Derin bir kapta rendelenmiş patatesleri, rendelenmiş soğanı, kıyılmış maydanozu, yumurtaları, unu, sıvı yağı, tuzu, karabiberi, pul biberi ve kabartma tozunu karıştırın. Karışımı homojen hale getirdikten sonra, ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avucunuzda şekil verin. Şekil verdiğiniz mücverleri kızgın yağda altın rengine kadar kızartın. Son olarak, fazla yağını süzüp kağıt havlu serili bir tabağa alın ve sıcak ya da soğuk olarak servis edin.

Patates mücveri, kolay yapımı ve doyurucu tadıyla herkesin favorisi olmaya devam ediyor. Hem ana yemek olarak hem de yanında servis ederek keyifle tüketebilirsiniz. Bu tarifi deneyerek, sofralarınıza eşsiz bir lezzet katın.