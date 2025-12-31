Aziziye 2025'te Yatırım Mührü: Asfalt Plenti ve Termal Atılım

Aziziye 2025 yılında yatırımların izini bıraktı

Aziziye Belediyesi, 2025 hizmet sezonuna tam donanımlı asfalt plentiyle hızlı bir başlangıç yaparak, yatırım ve projeleri birbirini takip eden bir dönemi geride bıraktı. İlçeye kazandırılan termal butik otelden kentsel dönüşüme, modern hayvan barınağından Ilıca sosyal tesislerine; sosyal konutlar, gençlik merkezi, aşevi, hayvan pazarı ve fizik tedavi merkezi gibi çok sayıda eser Aziziye’ye kazandırıldı.

Başkan Akpunar’ın değerlendirmesi

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, 2025 yılı için yapılan çalışmaları değerlendirirken, "Aziziye’de atılım üstüne atılım, yatırım üstüne yatırım yaptık. 2025 yılı için önümüze koyduğumuz hedeflere büyük oranda ulaştık. Yeni yatırım ve projelerle 2026 yılına da inşallah yine Aziziye mührü vuracağız" ifadelerini kullandı.

Termal turizm: Butik otel ve VIP havuzlar

Akpunar, termal turizm alanındaki ilk adımın Ilıca’daki Butik Otel olduğunu belirtti. Tesis, geleneksel ve modern mimariyi buluştururken, VIP aile havuzları ve aile kabini sayısının iki katına çıkarılmasıyla kapasitesini büyüttü. Ilıca Termal Tesisleri artık kaplıca havuzlarının yanında özel havuz ve aile kabinleriyle hizmet veriyor.

Termal sağlık yatırımı: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Termal turizmi modern tıpla buluşturmak amacıyla kurulan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile işbirliği yapılacağı duyuruldu. Akpunar, merkezde gerekli tıbbi cihazların ve donanımın tamamlandığını, termal destekli fizik tedavi hizmetlerinin artık Aziziye’de verileceğini vurguladı.

Devasa asfalt tesisi: Saatte 160 ton kapasite

Uzun süredir ihtiyaç duyulan asfalt üretimi için belediyeye kurulan asfalt plentinin, saatte 160 ton üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Akpunar, dışarıdan asfalt temin etmenin sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak, "Yeni sezon başlar başlamaz asfalta startı veriyoruz. 2026 yılı ilçemiz açısından kesinlikle asfalt yılı olacak" dedi.

Kentsel dönüşüm ve Pulur Çayı Rekreasyon Projesi

Ilıca mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların kamulaştırılması ve konut üretimi çalışmalarının hızla sürdüğü açıklandı. Akpunar, devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını taçlandıracak Pulur Çayı Rekreasyon Projesinin DSİ işbirliğiyle hayata geçirileceğini ve projenin ilçeye büyük prestij kazandıracağını söyledi.

Modern hayvan barınağı

Aziziye’de sokak hayvanlarının bakım, korunma ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan barınağın ameliyathaneden kliniklere, karantina birimlerinden kedi evleri ve köpek kulübelerine kadar tam teşekküllü olduğu bildirildi. Akpunar, tesisin patili dostlar için sıcak bir yuva olacağını ifade etti.

Ilıca Sosyal Tesisleri ve rekreasyon alanları

Dadaşkent ile Ilıca arasında doğayla iç içe konumlanan Ilıca Sosyal Tesisleri ile ilçeye yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıldığı; kameriyeler, yapay şelaleler ve mevsime uygun konseptlerle tesisin yıl boyu hizmet vereceği vurgulandı.

Düğün salonu ve fitness merkezi

Dadaşkent’te yapılan görkemli düğün salonu ve Ilıca’daki fitness merkezi ile sosyal ihtiyaçların karşılandığı anlatıldı. Akpunar, 2025’te salonun yoğun talep gördüğünü ve fitness merkezinin günün her saatinde dolup taştığını belirtti.

Sosyal konutlar ve kırsal hizmetler

Aziziye’nin 73 mahallesi (4 merkez, 69 kırsal) için sosyal destek planlaması yapıldığı; hedeflenen program kapsamında 2025’te 7 köyde 7 aileye bedelsiz sosyal konut verildiği, 2026’da en az 10 sosyal konut daha inşa edileceği duyuruldu. Ayrıca köy konağı, imam ve çoban evleri ile kırsal altyapı hizmetlerinin sürdüğü ifade edildi.

Tarım, veterinerlik ve seracılık çalışmaları

Belediye bünyesindeki Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Tarım ve Hayvancılık Birimi ile suni tohumlamadan gebelik takibine, hayvan sağlık kontrolünden tedavisine kadar hizmet sunulduğu, belediyenin öncülüğünde yürütülen üretim projeleri arasında yüzlerce dönüm alanda yapılan ayçiçeği üretiminin bulunduğu belirtildi. Ayrıca termal su kaynaklarıyla ısıtılan seralarda domates üretiminin yanında çilek üretimi denemelerinin olumlu sonuç verdiği aktarıldı.

Ulaşım, çarşı bağlantısı ve pazar projeleri

Ilıca Yeni Çarşı’nın D-100 Karayoluna doğrudan bağlandığı, çarşının diğer yakasındaki binaların kamulaştırılarak yol açıldığı bildirildi. Dadaşkent’te inşa edilen kapalı pazar ve otopark projesinin bir model olacağı ve 2026’da daha büyük bir semt pazarı yatırımıyla taçlandırılacağı açıklandı.

Aşevi ve Aile Destek Merkezi

Dadaşkent’te Aziziye Kaymakamlığı koordinasyonunda kurulan aşevinin günlük 500 kişilik yemek kapasitesiyle hizmet verdiği, aynı alanda oluşturulan Aile Destek Merkezinde ise mesleki eğitimlerle kadınların istihdama katkı sağlayacağı bildirildi.

Parklar, millet bahçeleri ve çevre düzenlemeleri

Dadaşkent ve Ilıca’daki parklar ile millet bahçelerinin revize edildiği; yürüyüş ve bisiklet yolları, mini sahalar, çocuk oyun istasyonları ve yeni dinlenme alanları eklenerek ilçenin yaşam kalitesinin artırıldığı aktarıldı.

Alaca Şehitlik Anıtı ve köy giriş kapıları

2025’te yapımına başlanan Alaca Şehitliği anıtıyla ilgili dere ıslahı ve altyapı çalışmalarının tamamlandığı; 2026 hizmet sezonunda anıtın tamamlanacağı bildirildi. Ayrıca 69 köyün girişine estetik tasarımlı giriş kapıları konulacağı açıklandı.

2026 hedef projeleri ve altyapı çalışmaları

Akpunar, 2026 için planlanan projeler arasında Dadaşkent’e spor kompleksi, yüzme havuzuna ek aqupark, Yarımca’daki afet evleri dönüşümü, Tır-Makina Parkı ve Sanayi Merkezi ile Geleneksel Sporlar Binicilik ve Atlı Cirit Sahası projelerinin bulunduğunu aktardı. Köylerin doğalgazla buluşturulması, asfalt, kaldırım ve yağmur suyu altyapı projelerinin de yeni yılda öncelikler arasında olacağı belirtildi.

Teşekkür ve liderlik vurgusu

Bu yatırımların hayata geçirilmesinde sağlanan imkanlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve merkezi yönetimin vizyoner liderliğine teşekkür eden Akpunar, destekleri için Cumhur İttifakı hükümetine, bakanlıklara, milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe protokolüne teşekkürlerini iletti ve vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

