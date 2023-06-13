Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri korkuttu! O isim dünyanın efendisi olacak: Her dediği çıkıyordu

Kahin Baba Vanga'nın kehanetlerinin seneler sonra yaşanıyor olması herkesi şaşırtmaya devam ederken 2023 senesi için söyledikleri de şok etkisi yarattı! Peki bu sene neler yaşanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BABA VANGA 2023 KEHANETLERİ

Görme engelli Bulgar kahin Baba Vanga'nın ölümünün üzerinden çeyrek asır geçti ancak kehanetlerinin gerçekleşiyor olması herkesi bugün bile şaşırtmaya devam ediyor. 2023 senesi için Baba Vanga'nın söylediği kehanetler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Baba Vanga bu sene nükleer bir felaket yaşanacağını tahmin etmiş. Asya üstünde zehirli bulutlar çökeceğini ve büyük bir nükleer santral patlaması olacağı ve Ukrayna'da yıkılmış olan Kakhovka barajında olan nükleer felaket kehaneti konuşuluyor.





Yıkılan baraj Ukrayna'da nükleer santralin soğumasını sağlıyordu ancak sular kontrolsüz şekilde dağıldı ve nükleer felaket yaşanma ihtimali arttı. Baba Vanga 2023 senesinde doğal hamileliklerin önüne geçileceğini ve bebeklerin laboratuvar ortamında büyütülececeğini de söylüyor. Kimin doğup kimin doğmayacağına ise dünya liderlerinin karar vereceğini ve bebeklerin özelliklerine de karar verilebileceğini söyledi. Aynı zamanda Baba Vanga bu sene büyük bir ülkenin insanlar üstünde biyolojik silah çalışmaları yapacağını ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olacağını söyledi. 1979 senesinde yazar Valentin Sidorov ile yaptığı sohbet sırasında Baba Vanga her şeyin buz gibi çözüleceğini, yalnızca bir tanesine dokunulmayacağını, Putin ve Rusya görkemi olacağını, birçok insanın kurban edileceğini, Rusya'yı kimsenin durduramayacağını, her şeyin onun tarafından yönetileceğini ve dünyanın efendisi olacağını söyledi.