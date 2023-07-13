Baba Vanga'nın 2024 kehanetleri tir tir titretecek! Resmen küçük kıyametten kesitler!

Baba Vanga'nın 2024 senesi için yaptığı kehanetler dudakları uçuklattı! Büyük bir değişim gelebilir! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BABA VANGA'NIN 2024 KEHANETLERİ

Baba Vanga tarafından 2024 senesi için yapılan kehanetlere göre büyük bir değişim yaşanması bekleniyor. Baba Vanga kuantum bilgisayarların gelişiminin finans, sağlık, siber güvenlik gibi alanlarda etkili olacağını söylüyor. Aynı zamanda AIDS ve kanser ile ilgili etkili bir ilaç geliştirileceğini ve hastalıkların ortadan kalkmasının sağlanacağını tahmin ediyor.





Baba Vanga yüzyıllar önce yaptığı kehanetlerinde AIDS hastalığının bu ilaçla birlikte tamamen ortadan kalkmasını beklediğini söylüyor. Baba Vanga'nın DAEŞ ve 11 Eylül saldırıları ile ilgili tahminleri de gerçekleştiği için bu kehanetleri de önem taşıyor. 2024 senesi için yaptığı kehanetlerle bütün dünyayı zamanında uyaran Baba Vanga'nın kehanetleri insanlar tarafından yakından takip ediliyor.