Baba Vanga'nın tüyler ürtperten 2024 kehanetleri! Öyle şeyler olacak ki tüm dünya tir tir titreyecek!

Ünlü kahin Baba Vanga'nın son kehanetleri, 2024 yılına dair çarpıcı öngörülerle dolu. Daha önce ABD'deki 11 Eylül saldırıları, DAEŞ'in yükselişi ve Brexit gibi olayları öngören Baba Vanga, ölümünden önce bu kez 2024 için önemli öngörülerde bulundu.



BABA VANGA'NIN KEHANETLERİ





Görme yeteneğini 12 yaşında kaybeden Baba Vanga'ya göre, 2024 yılında dünya birçok değişime tanık olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın gizemli bir hastalığa yakalanması gibi iddialar, kahinin öne sürdüğü kehanetler arasında.

Önümüzdeki yılın dünya için oldukça çalkantılı geçeceğini öne süren Baba Vanga, deprem, yangın, sel gibi felaketlerin artacağını öngörüyor. Bunun yanı sıra, küresel ekonomik kriz, kuantum bilgisayarların geliştirilmesindeki ilerlemeler ve tıp alanındaki atılımlar da Baba Vanga'nın kehanetleri arasında yer alıyor.

Siber saldırılar konusundaki uyarıları da dikkate değer. Baba Vanga'ya göre, 2024 yılında siber saldırılar daha da artacak ve bilgisayar korsanları ulusal güvenliği tehdit edebilecek altyapıları hedef alacak.

Baba Vanga ayrıca küresel ısınmanın etkisiyle yıkıcı hava olaylarının ve doğal afetlerin artacağını öngörüyor. Kasırgalar, yangınlar ve sellerin sayısındaki artışın büyük can kayıplarına yol açabileceğini belirtiyor. Hatta Pasifik Kıyıları bölgesinde büyük bir depremin meydana geleceğini iddia ediyor.

Kanser tedavisi konusundaki kehaneti de oldukça umut verici. Baba Vanga'ya göre, 2024 yılında kanserin tedavisi bulunacak ve insanlık bu hastalığın üstesinden gelebilecek.

Ancak en dikkat çekici kehanetlerden biri, uzaylılarla temas kurulacağına dair olanı. Baba Vanga'ya göre önümüzdeki 200 yıl içinde insanlık uzaylılarla iletişim kuracak.

Baba Vanga'nın son kehanetleri arasında dünyanın sonunun ne zaman geleceği de bulunuyor. Ancak bu konuda detay verilmemiş, sadece dünyanın sonunun 5079 yılında geleceği ifade edilmiş.