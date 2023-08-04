Babadan dededen adınıza miras kalmış olabilir! Çoğu kişinin bu özellikten haberi yok

E-Devlet Kapısı, vatandaşların devlet dairelerindeki yoğunluğu azaltmak ve işlemleri hızlı bir şekilde halletmelerine olanak sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir platformdur. Bu sistem, hukuki, resmi ve bireysel işlem belgelerinin görüntülenmesine olanak tanırken, özellikle miras gibi önemli belgelerin hukuki şekilde sorgulanması ve kontrol edilmesi için de büyük bir fayda sağlamaktadır. Mirasın miktarı ve içeriğinin e-devlet üzerinden görüntülenmesi, vatandaşların uzun süren devlet daireleri işlemlerinden kurtulmalarına yardımcı olmaktadır.



E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA





Mirasın e-devlet üzerinden sorgulanması için öncelikle kişinin e-devlet giriş şifresine sahip olması gerekmektedir. Reşit olan bireyler (18 yaşını dolduranlar veya mahkeme kararıyla ergin kılınanlar) e-devlet giriş şifresini bizzat kendileri alabilirken, reşit olmayanlar için vasileri PTT şubelerinden şifre alabilirler. E-devlet şifresi olmayan veya Türk vatandaşı olmayan kişilerin miraslarını sistemden görüntülemesi yasaklanmıştır. Ayrıca, internet erişimi olan bir cihaza sahip olmak da şarttır.

Miras sorgulama işlemi için e-devlete giriş yaptıktan sonra, kişisel yasal sayfası açılmalıdır. Bu sayfada, "Miras sorgulama" kutucuğuna tıklanarak işlem başlatılır. Sistem, miras bırakanın tüm varislerini ve mirasın içeriğini ayrıntılı bir şekilde gösterir. Kimlere miras kaldığı, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, borç durumu ve ödeme tarihleri gibi bilgiler bu sorgulama sonucunda elde edilir.

Miras sorgulamasında dikkat edilmesi gerekenler arasında, e-devlet kapısının güvenli bir platform olduğuna dikkat etmek önemlidir. E-devlet işlemleri, sadece resmi e-devlet sayfası üzerinden yapılmalıdır ve kişisel bilgiler asla üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. Ayrıca, miras hakkı vaat eden veya kişisel veri talep eden sahte sitelere karşı dikkatli olunmalı ve herhangi bir şüpheli durumda hemen suç duyurusunda bulunulmalıdır.

E-devlet üzerinden yapılan miras sorgulaması, üst ve alt soy miraslarını da kapsar. Bu sorgulama sonucunda, baba üzerine veya anne ile ikinci üst soy üzerinde miras olup olmadığı, evlatların mirasları, miras kalan borçların alt ve üst soyda bulunup bulunmadığı gibi detaylı sonuçlar elde edilebilir.

E-devlet kapısı, vatandaşların işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmeleri için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Özellikle miras gibi önemli konularda bu platformdan yararlanarak, uzun süren devlet daireleri işlemlerinden kaçınmak ve kontrolü sağlamak mümkündür. Bu sayede vatandaşlar zaman ve çaba tasarrufu yaparken, devlet dairelerindeki yoğunluğun azalmasına da katkı sağlamaktadır.