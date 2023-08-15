Babadan, dededen miras kalan evi olanlar dikkat! Tapuda buna dikkat etmeyen yandı

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren hisseli tapu satışında, özellikle miras yoluyla kalan ev sahiplerinin dikkat etmesi gereken önemli konular açıklandı. Konuyla ilgili uzmanlar, hisseli tapu sahiplerinin dikkat etmesi gereken adımları ve bilgileri paylaştı.

Miras yoluyla kalan evlerin hisseli tapu sahipleri için dikkat edilmesi gereken ilk nokta, miras payının kardeşlere devri. Uzmanlar, bu noktada noter onaylı bir sözleşmeye gerek olmadığını belirtiyor. Kardeşler arasında yazılı bir sözleşme yapmak ve her iki tarafın imzalamak yeterli olabiliyor.





Hisseli tapu, bir gayrimenkulün birden fazla sahibi olduğu durumda kullanılan bir kavramdır. Bu tür tapu, bir mülkün sahiplerinin her birinin sahip olduğu payı ve hakları belirten bir belgedir. Genellikle aynı gayrimenkul üzerinde pay sahibi olan kişiler arasında ortak mülkiyeti ifade eder. Özellikle aile üyeleri arasında miras yoluyla paylaşılan veya bir gayrimenkulün farklı kişiler tarafından satın alındığı durumlarda kullanılır. Bu tapu türü, mülk sahiplerinin sahip oldukları payları, hakları ve sorumlulukları net bir şekilde belirlemek amacıyla kullanılır. Her bir hissedar, sahip olduğu pay oranına göre gayrimenkulün gelirlerinden ve giderlerinden sorumlu olabilir. Hisseli tapu sahipleri, genellikle bu payların kullanımını ve mülkiyetle ilgili diğer konuları belirleyen bir anlaşma veya protokol imzalarlar.

Hisseli tapu düzenlemesi, farklı sahipler arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkları çözmeye yardımcı olur ve mülkün sahipliği ve yönetimi konusundaki sorumlulukları net bir şekilde tanımlar. Bu şekilde, hissedarlar arasında adil ve şeffaf bir mülkiyet yapısı sağlanmış olur. Hisseli tapu sahibi olan vatandaşlar, tapu satışı için çözüm yollarını araştırıyorlar. Birden fazla kişinin ortak sahibi olduğu hisseli tapularda, tapunun devri için hisse sahiplerinin ortak karar alması gerekiyor. Aynı şekilde, hisselerin satışı için de hissedarların ortak karar vermesi ve tapuda hazır bulunması gerekmekte.

Hisseli tapu devri sürecinde, tapuda hazır bulunmanın yanı sıra, tapu sicil müdürlüğü ve noter işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca, tapu devri sırasında taşınmazın sınırları ve parselleri de doğru bir şekilde belirlenmelidir.

Miras yoluyla kalan evin kardeşlere devri için yazılı bir sözleşme yapılması yeterli olabilir. Ancak hisseli tapuların satışı için öncelikle tüm hissedarların ortak karar alması önemlidir. Tapu devri sürecinde tüm hisse sahiplerinin tapuda hazır bulunmaları gerekmekte, ancak bu mümkün değilse, avukata vekalet verme seçeneği de bulunmaktadır.

Hisseli tapu devri sırasında, tüm hissedarları temsil edecek bir avukata vekalet vermek de mümkündür. Satış işlemi tamamlandıktan sonra hisse sahiplerine düşen paylar kendilerine ödenmektedir. Eğer hissedarlar tapu devri sırasında tapuda bulunmazlarsa, avukata vekalet verme hakkı da kullanılabilir.

Hisseli tapu sahiplerinin miras yoluyla kalan evlerin satışında dikkat etmeleri gereken birçok önemli ayrıntı bulunmaktadır. Uzmanlar, bu süreçte doğru adımların atılması ve gereken işlemlerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, tapu devri sürecinde sorunlar yaşanabilir ve miras yoluyla kalan evin satışı aksayabilir.