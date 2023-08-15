Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve 36 ilçe için acil alarm verildi! Şimdiden önlem almayan yandı

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), İstanbul ve çevresindeki afet risklerine karşı etkin bir şekilde hazırlık yapıyor. Kentin büyük nüfusu ve stratejik konumu, afetlere yönelik olası tehlikeleri artırıyor. Bu bağlamda, AFAD'ın İstanbul'da yürüttüğü çalışmalar ve aldığı önlemler büyük bir önem taşıyor. Bu çabalar, afet durumunda hızlı ve etkili bir müdahale sağlama amacını taşıyor.

Uzunca bir süredir bilim insanlarının uyarılarıyla sallanan İstanbul, büyük bir deprem tehdidi altında olduğunu bir kez daha hissediyor. Kentin geleceğini karartabilecek olası depremlere karşı harekete geçildi. Megakent İstanbul, deprem hazırlıklarına dair ciddi adımlar atmaya başladı. Uzmanların büyük İstanbul depreminin kaçınılmaz olduğuna dair yaptığı uyarıların ardından, şehirde depremle mücadele stratejileri uygulama aşamasına girdi.

Bu doğrultuda, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde bir dizi önlem alındı. Afetlerin vurduğu anlarda en önemli görevi üstlenen yöneticilerin de risk altında olduğu göz önünde bulundurularak, İstanbul'un 39 ilçesine 39 vali görevlendirmesi yapıldı. Afet Yönetim Merkezleri, titiz bir çalışma sonucunda DMR Telsiz Sistemi ile donatıldı. Her bir merkez, AFAD Merkezi ile günlük telsiz çevrimi yaparak anında müdahale ve koordinasyon sağlama yeteneğini elde etti.

İstanbul'un toplanma alanları da büyük bir gözden geçirme ve güçlendirme sürecine tabi tutuldu. Önceki toplanma alanı sayısı olan 2 bin 864, kritik durumlar için daha fazla insan kapasitesine sahip 5 bin 578'e yükseltildi. Her bireyin güvenli bir şekilde sığındığı bu alanlarda kişi başına 2.94 metrekare alan düşerken, mevcut alanların yüzde 56.88'inde elektrik, su ve kanalizasyon alt yapısı mevcut. Bu adımlar, şehrin afetlere karşı daha dirençli ve hazır bir konuma gelmesi amacıyla atılan kritik adımlar olarak öne çıkıyor.

Son verilere göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin büyük bir depreme hazırlık çerçevesinde yürüttüğü titiz çalışmaların ayrıntıları gün yüzüne çıkıyor. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması Projesi, Marmara Bölgesi'nin potansiyel deprem tehlikesine karşı direncini artırmayı amaçlayarak önemli bir aşama kaydetti. Bu kapsamda, bin 365 okul, 54 hastane, 61 poliklinik, 57 idari bina, 39 yurt binası ve 23 sosyal hizmet binası dahil olmak üzere, toplamda bin 599 kamu binasının 2 bin 576'sının depreme dayanıklılık güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

İstanbul için kapsamlı bir İl Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlandı. Bu plan, 4 amaç, 34 hedef ve bin 515 eylemi içeriyor. Planın hayata geçirilmesi amacıyla 29 faaliyet, 121 toplantı ve 2 çalıştay gerçekleştirildi.

Bölgedeki deprem aktivitesi, toplam 250 deprem gözlem istasyonuyla 7/24 izleniyor. Bu istasyonlardan 33 tanesi İstanbul sınırları içinde bulunuyor.

Muhtemel İstanbul depreminin etkilerini azaltmaya yönelik olarak, ilgili yöneticilerin deprem sonrası afet bölgelerinde etkili olacağı göz önüne alınarak, İstanbul'un 39 ilçesine vali görevlendirilmesi yapıldı.

39 ilçede İlçe Afet Yönetim Merkezleri (İlçe AFAD Merkezleri) kuruldu ve her bir merkezde DMR Telsiz Sistemi kuruldu. Bu merkezler her gün telsiz çevrimi yaparak hazır durumda tutuluyor.

Mahalle düzeyinde de hazırlıklar yapıldı. 963 mahallede "Mahalle İrtibat Ofisleri" kurularak görevlendirilmeler gerçekleştirildi.

İstanbul'da toplanma alanları sayısı 2 bin 864'ten 5 bin 578'e çıkarıldı. Toplanma alanlarının toplam büyüklüğü 46 milyon 774 bin 450 metrekareye ulaştı. Mevcut toplanma alanlarının yüzde 56.88'inde elektrik, su ve kanalizasyon alt yapısı bulunuyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 2019-2023 arasında 23 çalışma grubuyla 770 toplantı düzenlendi.

Akreditasyon Sistemine kayıtlı olan 125 ekipten 49'u İstanbul'da hizmet veriyor. Ekip üye sayısı bin 254'e ulaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul ve çevresinde olası afetlere karşı hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, AFAD'ın bünyesinde yer alan gönüllü sayısında dikkat çeken bir artış görülüyor. 322 bin 557 AFAD gönüllüsü, kriz anlarında ve afet durumlarında yardım sağlama amacıyla görev yapmaya hazır bekliyor. Bunun yanı sıra, eğitimini tamamlamış Destek AFAD gönüllülerinin sayısı da 5 bin 271 olarak kaydedildi. Toplam AFAD gönüllü sayısına, Destek AFAD gönüllülerinin de eklenmesiyle etkileyici bir sayı ortaya çıkıyor.

İstanbul'un 39 ilçesinde ise destek birimleri önemli bir adım olarak kuruldu. Afet sonrası iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayacak Yerel Destek Ekipleri'nin kurulumu, ilçe ilçe devam ediyor. Silivri, Pendik ve Zeytinburnu ilçelerinde toplam 702 personele eğitim verildi. Böylece, afet sonrası müdahale ve iyileştirme süreçlerinde yerel destek kapasitesi önemli ölçüde artırılmış olacak.

AFAD, tatbikat ve eğitimlerle de sahadaki etkinliğini sürdürüyor. Üç yıl içerisinde, 1 bölgesel düzeyde ve 4 yerel düzeyde olmak üzere toplam 5 tatbikat gerçekleştirildi. 2022 Tatbikat Yılı içerisinde ise 1 ulusal tatbikat da dahil olmak üzere toplam 8 bin 432 tatbikat yapıldı. Bu, ekiplerin koordinasyon ve müdahale yeteneklerini geliştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Afet Korunmalı Kriz Merkezleri de AFAD'ın önemli odak noktalarından biri. 27 lojistik depo hizmete girdi ve Afet İstasyonu (AFİS) sayısı 545'e yükseltildi. Konteynerlerin malzeme ve konum takipleri, geliştirilen özel yazılımla daha etkin bir şekilde sağlanıyor. Olası afetlerde hızlı müdahale ve koordinasyonu sağlayacak olan Afet Korunmalı Kriz Merkezleri, İstanbul'un yanı sıra Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Ankara illerinde görev alan personellere eğitim verilerek operasyonel hale getiriliyor.

Son olarak, AFAD'ın kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik önemli bir gelişme olarak, 4 adet drone alındığı kaydedildi. Bu modern teknolojik araçlar, sahadaki müdahale ve koordinasyon süreçlerini daha etkin hale getirme amacını taşıyor.