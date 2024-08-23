Bağdat'taki Ümmü Gülsüm Kafe: Sanatçının Efsanevi Hayranları İçin Bir Buluşma Noktası

Bağdat'ın Ümmü Gülsüm Kafe’si: Yarım Asırdır Sanat Severlere Kapı Açıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ın eski bir mahallesinde, başta çok sayıda sanatçı ve edebiyatçı olmak üzere Ümmü Gülsüm hayranlarını kıskıvrak teslim alan "Ümmü Gülsüm Kafe", 54 senedir sanatseverleri ağırlıyor.

Ümmü Gülsüm: Bir Kültür İkonu

Arap dünyasının en tanınmış sanatçılarından biri olan Ümmü Gülsüm, 1932 ve 1946 yıllarında Bağdat'a yaptığı ziyaretler sonrasında Iraklıların gönlünde özel bir yer edinmiştir. Onun anısına birçok kafe ve işyeri açılmıştır; bunlardan biri de 1970 yılında kurulan ve o tarihten beri hayranlarına kapılarını açan "Ümmü Gülsüm Kafe"dir.

Kafede Yalnızca Ümmü Gülsüm’ün Şarkıları Yankılanıyor

Tarihi kafede, giriş kısmında kocaman bir Ümmü Gülsüm posteri yer almakta ve duvarları onun sahne fotoğrafları süslemektedir. Kafenin içinde, gün boyunca sadece Ümmü Gülsüm’ün şarkıları yankılanıyor.

Özellikle belli bir yaş grubunun tercih ettiği bu kafe, sosyal medya ortamından uzaklaşmak isteyenler için huzurlu bir sığınak sunuyor. Müşterilere başta çay olmak üzere geleneksel Basra limonu "Hamız" gibi çeşitler de ikram ediliyor.

Sanatseverlerin Buluşma Merkezi

Kafenin sık ziyaretçilerinden biri olan 1942 doğumlu Hazal Asker, kafenin 1970'ten bu yana Iraklılar için önemli bir dinlenme alanı sağladığını ifade ediyor. Asker, "Burayı, Musul'dan gelen Ümmü Gülsüm hayranı Abdulmuin Musullu açtı. Bu kafede yalnızca onun şarkıları çalınıyor ve ilk yıllarında sürekli dolup taşıyordu" diyor.

Aynı zamanda, Ümmü Gülsüm’ün şarkılarının hala dört adet eski plak üzerinden dinlenmesi, kafenin özelliği olarak öne çıkıyor. Asker, haftanın en az beş gününü burada geçirdiğini belirtiyor ve "Gece uymadan önce bir şarkısını dinleyip uyurum" diye ekliyor.

Kafenin Bir Diğer İkoni: Abbas Haşim

Emekli öğretmen Abbas Haşim de kafeden vazgeçemeyenlerden. Haşim, "İlk kez üniversitenin birinci sınıfında buraya geldim. 35 yıldır arkadaşlarımla buluşuyorum. Ümmü Gülsüm hayranları olarak burada rahatlıyoruz" diyor.

Genç neslin de kafe ile buluştuğunu aktaran Haşim, "Cuma ve cumartesi günleri bizim kadar olmasa da gençler de buraya geliyor" diye ekliyor.