Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bağdat'taki Ümmü Gülsüm Kafe: Sanatçının Efsanevi Hayranları İçin Bir Buluşma Noktası

Bağdat'taki Ümmü Gülsüm Kafe, 54 yıldır sanatçının hayranlarını ağırlayarak kültürel bir buluşma alanı oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:34
Bağdat'taki Ümmü Gülsüm Kafe: Sanatçının Efsanevi Hayranları İçin Bir Buluşma Noktası

Bağdat'ın Ümmü Gülsüm Kafe’si: Yarım Asırdır Sanat Severlere Kapı Açıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ın eski bir mahallesinde, başta çok sayıda sanatçı ve edebiyatçı olmak üzere Ümmü Gülsüm hayranlarını kıskıvrak teslim alan "Ümmü Gülsüm Kafe", 54 senedir sanatseverleri ağırlıyor.

Ümmü Gülsüm: Bir Kültür İkonu

Arap dünyasının en tanınmış sanatçılarından biri olan Ümmü Gülsüm, 1932 ve 1946 yıllarında Bağdat'a yaptığı ziyaretler sonrasında Iraklıların gönlünde özel bir yer edinmiştir. Onun anısına birçok kafe ve işyeri açılmıştır; bunlardan biri de 1970 yılında kurulan ve o tarihten beri hayranlarına kapılarını açan "Ümmü Gülsüm Kafe"dir.

Kafede Yalnızca Ümmü Gülsüm’ün Şarkıları Yankılanıyor

Tarihi kafede, giriş kısmında kocaman bir Ümmü Gülsüm posteri yer almakta ve duvarları onun sahne fotoğrafları süslemektedir. Kafenin içinde, gün boyunca sadece Ümmü Gülsüm’ün şarkıları yankılanıyor.

Özellikle belli bir yaş grubunun tercih ettiği bu kafe, sosyal medya ortamından uzaklaşmak isteyenler için huzurlu bir sığınak sunuyor. Müşterilere başta çay olmak üzere geleneksel Basra limonu "Hamız" gibi çeşitler de ikram ediliyor.

Sanatseverlerin Buluşma Merkezi

Kafenin sık ziyaretçilerinden biri olan 1942 doğumlu Hazal Asker, kafenin 1970'ten bu yana Iraklılar için önemli bir dinlenme alanı sağladığını ifade ediyor. Asker, "Burayı, Musul'dan gelen Ümmü Gülsüm hayranı Abdulmuin Musullu açtı. Bu kafede yalnızca onun şarkıları çalınıyor ve ilk yıllarında sürekli dolup taşıyordu" diyor.

Aynı zamanda, Ümmü Gülsüm’ün şarkılarının hala dört adet eski plak üzerinden dinlenmesi, kafenin özelliği olarak öne çıkıyor. Asker, haftanın en az beş gününü burada geçirdiğini belirtiyor ve "Gece uymadan önce bir şarkısını dinleyip uyurum" diye ekliyor.

Kafenin Bir Diğer İkoni: Abbas Haşim

Emekli öğretmen Abbas Haşim de kafeden vazgeçemeyenlerden. Haşim, "İlk kez üniversitenin birinci sınıfında buraya geldim. 35 yıldır arkadaşlarımla buluşuyorum. Ümmü Gülsüm hayranları olarak burada rahatlıyoruz" diyor.

Genç neslin de kafe ile buluştuğunu aktaran Haşim, "Cuma ve cumartesi günleri bizim kadar olmasa da gençler de buraya geliyor" diye ekliyor.

İLGİLİ HABERLER

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı
4
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
5
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
6
Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı
7
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!