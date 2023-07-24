Bahçelievler'de Alkollü Şahıs Sokakta Ateş Açtı

Bahçelievler'de iddiaya göre alkol alan bir şahıs çalıştığı dükkanın bulunduğu sokakta havaya ateş açtı. Polis ve iş arkadaşları tarafından ikna edilip elinden silahı alınan şahıs gözaltına alındı.