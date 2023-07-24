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Bahçelievler'de Alkollü Şahıs Sokakta Ateş Açtı

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Bahçelievler'de Alkollü Şahıs Sokakta Ateş Açtı
Bahçelievler'de iddiaya göre alkol alan bir şahıs çalıştığı dükkanın bulunduğu sokakta havaya ateş açtı. Polis ve iş arkadaşları tarafından ikna edilip elinden silahı alınan şahıs gözaltına alındı.

Bahçelievler'de Alkollü Şahıs Sokakta Ateş Açtı

Bahçelievler ilçesinde iddiaya göre alkol alan bir şahıs, çalıştığı dükkanın bulunduğu sokakta havaya ateş açtı. Olayın ardından polis ve iş arkadaşları müdahale ederek şahsı ikna etmeye çalıştı. Sonunda şahısın elinden silahı alınarak gözaltına alındı.

Olay, İhlas Haber Ajansı tarafından aktarıldı.

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