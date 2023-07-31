Bahçenizde bunlar varsa yılanlara davet çıkarıyor! Hemen kaldırıp atın

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yılanlar da kış uykusundan uyanıyor ve doğada daha fazla görünmeye başlıyor. Ülkemizin her bölgesinden yılan ihbarları artarken, bu durum insanları endişelendiriyor. Uzmanlar, bahçelerde bulunan bazı şeylerin yılanları çektiğini belirtiyor ve yılanlardan korunmanın önemli yöntemlerini açıklıyor.

UZMANLARIN UYARIYOR: BAHÇENİZDE BUNLAR VARSA DİKKAT!

Odun Yığınları: Kış için hazırlanan odun yığınları, yılanların saklanma ve barınma alanı olarak tercih edilebilir. Odunları yerden yüksekte veya kapalı bir alanda muhafaza etmek yılanların çekilmesini önleyebilir.

Bahçe Hortumu: Sulama için kullanılan bahçe hortumu, yılanları çekebilecek bir alan oluşturabilir. Hortumu düzgünce yerleştirmek ve sızdırmamasına dikkat etmek önemlidir.





Taş Duvarlar: Taş duvarların aralarındaki delikler ve boşluklar, yılanlar için saklanma ve gizlenme yeri olabilir. Bu bölgelere özellikle dikkat edilmelidir.

Yükseltilmiş Sundurma: Bahçeden taşan ve altı açık olan sundurmalar, yılanların barınma alanı olarak tercih edilebilir. Bu tür alanların kapalı tutulması, yılanların bahçeye girmesini engelleyebilir.

Kemirgenler: Fare, kirpi, kertenkele gibi kemirgenler, yılanları çekebilir. Bu nedenle bahçenin düzenli olarak ilaçlanması ve böcek/kemirgenlerden uzak tutulması önemlidir.

Yılanlardan korunmak için bahçenizde bu tür unsurlara izin vermemek ve bahçenizin düzenli bakımını yapmak önemlidir. Yılanlarla karşılaşıldığında uzmanlardan yardım almak ve müdahale için onlara başvurmak, güvenli bir yaklaşım olacaktır.