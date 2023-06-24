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Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadelede vatandaşların desteği çok önemli

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Bakan Yumaklı: Orman yangınlarıyla mücadelede vatandaşların desteği çok önemli
Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca gıda denetimleriyle ilgili yanlış anlamalar olduğunu belirtti ve denetimlerin aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekti. Yumaklı, ormanların yüzde 60'ının birinci ve ikinci derece yangın riski taşıdığını söyledi. Ayrıca gıda denetimleriyle ilgili yanlış anlamalar olduğunu belirtti ve denetimlerin aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.

Bakan Yumaklı, vatandaşların kendilerine gösterilen alanların dışında piknik gibi etkinlikler yapmamasını istedi. Ayrıca lahmacun örneği vererek, denetimlerin ürünlerin içerisindeki malzemelerin kontrolünü sürdüreceğini belirtti.

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