Bakanlığa 771 personel alımı! KPSS şartı kaldırıldı: Yüksek maaş geldi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 771 kişiye istihdam sağlayacak. Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklamasında sürekli işçi kadrosuna, personel kadrosuna ve memur kadrolarına alım yapılacağı açıkça belirtiliyor.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu personel alım dağılımını açıklarken, 182 daimi çalışan, KGM'de 579 kişi, sivil havacılığa 10 kişi olmak üzere toplamda 771 kişinin işe alınacağı bildirildi.

Başvuru Şartları





a) Türk vatandaşı olunması,

b) Kamu haklarından mahrum olmamak,

c) Türk Ceza Kanunu 53 üncü maddesinde belirtilmiş olan ürenin sona ermesinden sonra dahi; kasten 1 yıl ya da daha fazla süreli hapis cezasına çarptırılmış olsanız veya işlediğiniz suçtan dolayı affedilmiş olsanız bile Devlet güvenliğine karşı işlenmiş suçlar, Anayasal düzene, bu düzenin işleyişine karşı işlenmiş suçlar, zimmete para geçirme, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, iflas dolandırıcılığı, ihaleye çıkma, komplo, sahtecilik, suçtan kaynaklanan gayrimenkul varlıklarının aklanması, kaçakçılık suçundan hüküm giymemiş olunması,

d) Erkekler için askerlik durumu; askerlik hizmetine katılmamak veya

Henüz askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına ulaşmış veya halihazırda aktif görevde ise tamamlanan, ertelenen veya hazırlık sınıfına nakledilen,

e) Görevi sürekli olarak yerine getirmeyi imkansız hale getirecek bedensel veya ruhsal bir rahatsızlığının bulunmaması.

Bildirimler ne zaman gelecek?

Personel alım ilanı 2024 yılının son günlerinde yapılacak