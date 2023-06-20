Bakanlık bedava yaptı! Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayanlar dikkat: O tarihlerde para ödemeyeceksiniz

İzban, Başkentray ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara önemli bir duyuru yapıldı. Bu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ise otobüs, vapur, metro ve Metrobüs gibi toplu taşıma araçlarının da bayram süresince ücretsiz olması bekleniyor.

28 HAZİRAN- 11 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ

Kurban Bayramı'na özel olarak alınan kararlara göre, vatandaşlar 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN gibi toplu taşıma seferlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Ayrıca, belediyeler ve onların kuruluşları tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı Kararı ile otoyol ve köprü kullanımlarında da ücretsiz hizmet sağlanacak. Kurban Bayramı tatili boyunca, 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Bu uygulamalarla birlikte, vatandaşların seyahatlerini daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirmesi ve bayram süresince toplu taşıma araçlarının daha fazla tercih edilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, ücretsiz toplu taşıma hizmetiyle birlikte vatandaşların seyahatlerindeki mali yükü hafifletmekle birlikte trafik yoğunluğunu da azaltmayı hedefleniyor. Özellikle büyük şehirlerdeki trafiğin bayram süresince daha da artması beklenirken, ücretsiz toplu taşıma imkanıyla bireysel araç kullanımının azaltılması ve toplu taşımanın teşvik edilmesiyle trafik sıkışıklığı önemli ölçüde azaltılabilir.

Bu uygulama aynı zamanda bayram süresince aile ve sevdiklerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için daha uygun ve erişilebilir bir seyahat seçeneği sunuyor. Ücretsiz toplu taşıma imkanıyla, vatandaşlar rahat ve ekonomik bir şekilde seyahat ederek sevdikleriyle bir araya gelebilir ve bayram coşkusunu paylaşabilir. Böylece bayramın ruhuna uygun bir şekilde birlik ve beraberlik duyguları güçlendirilebilir, vatandaşların seyahat deneyimleri daha keyifli hale getirilebilir.