Bakanlık kelepir araç satışını başlattı! 300 bin TL'ye Mercedes hayal değil, gerçek: Onlarca model sıraya dizildi

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar Bakanlık tarafından uygun fiyata satılan araçları yakından takip ediyor! Birçok model belirlendi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIK UYGUN FİYATLI ARAÇ SATIŞI

Son dönemlerde sıfır araç piyasası fahiş şekilde yükselirken ikinci el araç piyasası da yükselmeye başladı. Kontrolsüz şekilde artan araç fiyatlarına Ticaret Bakanlığı el koydu. Artık araç fiyatları e-ihale sistemi sayesinde daha uygun fiyatlara satılacak. İhale yöntemiyle satılan araçlar daha çabuk alıcı bulabildiği gibi daha uygun fiyatlara satılacak. Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan e-ihale sisteminde son dönemlerde araçlarda düşüş olsa da yakın zamanda araç sayısının artması planlanıyor.





E-ihale sisteminde teminat tutarları yatırıldıktan sonra resmi teklifler verilmektedir. Son olarak Opel Vectra 150 bin TL'ye, Citroen C8 337 bin TL'ye, Mercedes Benz E 200 model 300 bin TL'ye satıldı. Uzun zamandır sistemde yer alan araçlara teklif verilebiliyor. Araçların teslim alınma süreçler sonrasında satış sözleşmesi ıslak imzalı olarak satış yapan birime iadeli taahhütlü posta olarak ya da elden ulaştırılabiliyor. Satış sözleşmesi ulaştıktan sonra teslim evrakları satın alan kişiye iletiliyor. Teslim evrakları ile başvurulduktan sonra aracı ya da alınan eşyayı bulunduğu yerden teslim alabiliyorsunuz. Teslim süresi geçtikten sonra alınan araç teslim edilmiyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan e-ihale sistemi kapsamında vatandaş daha uygun fiyatlara araç alabiliyor.