Bakanlık ve belediyelerden memur alımı! KPSS 60 puan ile en az lise mezunu memur alımı yapılacak

Kamuya Yeni Memur Kapısı Açılıyor: 3 Belediye ve Dışişleri Bakanlığı, 110 Memur ve Zabıta Alımı İçin Başvuruları Bekliyor!

Ülkemizde istihdam olanakları genişliyor! 3 Belediye ve Dışişleri Bakanlığı, en az lise mezunu adayları bünyesine katmak üzere toplamda 110 memur ve zabıta alımı gerçekleştirecek. Şoför, güvenlik görevlisi, zabıta ve düz memur kadrolarına yönelik alımların başvuruları 13 Kasım 2023 tarihinde başlayacak.

Kamuya Yeni İstihdam Kapıları Açılıyor: 3 Belediye ve Dışişleri Bakanlığı Toplam 110 Personel Alacak!

İş arayanlar için müjdeli haber geldi! Toplamda 110 kişilik kontenjanla, belediyeler ve Dışişleri Bakanlığı yeni bir personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlarda 50 koruma ve güvenlik görevlisi, 5 destek personeli (şoför), 10 düz memur, 45 zabıta memuru pozisyonları bulunuyor. Başvurular, 13 Kasım 2023 tarihinde başlayacak ve adaylar başvurularını çeşitli yöntemlerle gerçekleştirebilecekler.

Başvuru Süreci Başlıyor: Online veya Şahsen!

Başvuru süreci, 13 Kasım 2023 tarihinde başlayacak ve adaylar başvurularını son başvuru tarihine kadar online veya şahsen yapabilecekler. Bu esneklik, adaylara başvurularını kendi tercihlerine göre gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Adaylardan Aranan Şartlar Neler?

Adaylardan genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kamu haklarından mahrum olmama, sağlık sorunu bulunmama, askerlikle ilişiği olmama, suç hükümlülüğü bulunmama ve olumlu güvenlik soruşturması sonuçları yer alıyor.

KPSS Şartları: En Az 60 Puan!

Başvuru yapacak adaylar, 2022 KPSS sınavından alınan puanlar aracılığıyla değerlendirilecek. Lise mezunlarından P94, ön lisans mezunlarından P93, lisans mezunlarından P3 puan türünden en az 60 puan alınması gerekiyor.

Bu fırsatları kaçırmamak için başvurularınızı yapın ve yeni bir kariyere ilk adımınızı atın! Unutmayın, sizin için doğru iş burada olabilir.





Zabıta Memuru Alımı İçin Aranan Şartlar:

Erkeklerde 167 cm, kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak,

Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşından büyük olmamak,

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Şoför Alımı İçin Aranan Şartlar:

Lise mezunu olmak,

D sınıfı sürücü belgesine en az 3 yıldır sahip olmak veya eski tip ehliyetlerde E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

SRC-2 belgesine sahip olmak,

Psikoteknik belgesine sahip olmak,

Sağlık sorunları ve benzer engelleri olmamak,

Vardiyalı çalışma düzenine uyum gösterebilmek.

Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Aranan Şartlar:

Lise mezunu olmak,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Sağlık sorunu bulunmamak,

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

Vardiyalı çalışabilme özelliğine sahip olmak,

Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak.

Bu şartlara uygun adaylar, belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştirebilir ve kariyerlerine yeni bir yön verebilirler.