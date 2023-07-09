Bakanlıktan flaş karar! 31 Ekim'e kadar tamamen yasaklandı

Türkiye'nin bazı bölgelerinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve artan insan hareketliliği nedeniyle orman yangını riski ciddi şekilde artıyor. Bu endişe verici durumun farkında olan yetkililer, önlem almak adına harekete geçti. İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yayımladığı genelgeyle, orman yangını için risk taşıyan bölgelerdeki vatandaşlardan ateş yakmamalarını ve orman alanlarına giriş yapmamalarını istedi.

Yetkililer, vatandaşların bu genelgeleri sıkı bir şekilde takip etmelerini ve orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını önemle vurguluyor. Ayrıca, vatandaşların şüpheli durumları, duman veya alevleri hemen yetkililere bildirmeleri önem arz ediyor. Bu sayede, hızlı müdahalelerle orman yangınlarının büyümesi engellenebilir ve doğal yaşam alanları ile orman kaynakları korunabilir.

Bu genelge kapsamında, orman yangını riski yüksek bölgelerde ateş yakılması kesin bir şekilde yasaklandı. Bu önlemle, ateş yakmanın yanlışlıkla da olsa orman yangınlarına sebep olabileceği durumlar önlenmeye çalışılıyor. Ayrıca, ormanlık alanlara girişler de 31 Ekim 2023 tarihine kadar yasaklandı. Bu yasak, orman yangınlarının önlenmesi ve kontrol altına alınması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

31 EKİM'E KADAR YASAKLANDI





Genelgede, geçmiş yıllarda ve son dönemde meydana gelen orman yangınlarının sebepleri arasında anız yakma, bağ-bahçe temizliği, çöp yakma, tarım faaliyetleri, enerji nakil hatlarındaki arızalar, piknik ve çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik gibi faktörlerin yer aldığı vurgulandı. Bu nedenle, riskli bölgelerde 31 Ekim 2023 tarihine kadar ateş yakılmasının ve orman alanlarına girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Genelgede, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasının ve çadır kurulmasının yasak olduğu ifade edildi. Ormanlık alanlara yakın yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımına da izin verilmeyeceği belirtildi.

Genelgeye göre, orman görevlileri, jandarma ve polis devriyeleri daha sıkı denetimler gerçekleştirecek. Dronlar ve KGYS gibi araçlarla orman alanlarının izlenmesi ve gözlem faaliyetlerinin artırılması planlanmaktadır. Ayrıca, orman yangınlarının meydana geldiği bölgelere sivil vatandaşların girişine izin verilmeyecek ve güvenlik önlemleri kolluk kuvvetleri tarafından alınacak.

Genelgede, milletin milli servet olan ormanların korunmasına büyük önem göstereceği ve bu konuda görevli kurumlarla işbirliği içinde hareket edeceği ifade edildi. Halkın da orman varlıklarının korunması konusunda destek vereceği vurgulandı.