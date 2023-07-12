Bakanlıktan o illere korkutan uyarı! Şiddetli yağış geliyor: Tedbir almayan yandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da meydana gelen sel felaketine ilişkin son gelişmeleri aktardı. Yaşanan aşırı yağışlar sonucunda Bartın ve çevresinde ciddi hasarlar meydana gelirken, bakanlar, felaketin boyutunu ve alınan önlemleri açıkladı.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selin etkilediği bölgelere hızla müdahale ettiklerini belirterek, bakanlar olarak ortak hareket ettiklerini ve devletin tüm kurumlarının vatandaşların yanında olduğunu ifade etti. Bartın'da 137'ye yakın vatandaşın helikopterlerle kurtarıldığını ve şu ana kadar can kaybı ve yaralanan olmadığını aktardı. Bakan Yerlikaya, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile uyumlu çalıştıklarını belirten Yerlikaya, Doğu Karadeniz'de sel riskinin gece yarısına kadar devam ettiğini dile getirdi. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin gibi illerde saatte 100 kilometreye varan şiddetli yağış beklendiğini söyleyerek vatandaşları uyardı. Öte yandan, bakan, herkesin kendi tedbirlerini alması gerektiğini ve meteorolojik uyarılara duyarlı olmalarını önemle vurguladı. Bartın ve diğer etkilenen illerde yaşanan kuvvetli yağıştan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Bartın'da meydana gelen yıkımın boyutunu açıklarken, 260 köyün 155'inde, birçok ev, iş yeri ve tarım arazisinde hasar meydana geldiğini bildirdi. Bakan Tunç, acil ödenek yardımlarıyla hasarların giderilmeye devam ettiğini belirtti. Tunç, Bartın'da daha az yıkımın yaşanmasının nedeninin barajlar olduğunu dile getirdi. Kirazlı ve Kışla Köprü barajlarının felaketi önlediğini ve ilave suların tutularak hasarın azaltıldığını ifade etti.

Tunç ayrıca, Bartın'da temizlik çalışmalarının sürdüğünü ve komşu illerde de hasarlar olduğunu aktardı. Tarım alanlarında da zararların olduğunu belirten bakan, bu zararların da karşılanacağını söyledi. Son olarak, tüm ekiplere çalışmalarında kolaylık dileyerek, temizlik çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanacağını ve zarar gören bölgelerin yeniden yapılandırılmasının sağlanacağını vurguladı.

Sel felaketinin yol açtığı hasarların giderilmesi ve bölgenin iyileştirilmesi için devletin ve ilgili bakanlıkların çalışmaları devam etmektedir.