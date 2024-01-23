Balık burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?

Aygül Aydın: 22 Ocak Haftası Gündem

Balık ve yükselen balık burcu olanlar; Venüs Oğlakta hayallerinizi gerçeğe çevirme fırsatı!

Yaratıcılığınız zirvedeyken, ilgi odağı olmaya hazır olun. İç dünyanızdaki bolluğu dışarıya yansıtın ve maddi kaygıları unutun.

25 Ocak Dolunayı

Günlük alışkanlıklarınız aydınlanıyor. İlerleme kaydetmek için stresinizi azaltın ve hevesinizi sürdürün. Sizi bekleyen kariyer haberleri için hazır olun ve yeni başlangıçlar için enerjinizi kullanın.

27 Ocak Uranüs

Uranüs boğa burcunda hareket ederken, iletişim alanında yeni bir sayfa açıyorsunuz. Söz sizin, fikirlerinizi korkusuzca dile getirin ve beklenmedik karşılaşmalara açık olun. Muhabbetleriniz ve karşınızdakilerde yeni bir çağ başlıyor.