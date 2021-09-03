Balıkesir'de bir dükkanda çıkan yangın dükkan sahibinin mezarı oldu

Balıkesir'de bulunan bir inşaat malzemeleri satan işyerinde yangın çıktı. Çıkan yangın işyerinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle hızlı bir şekilde büyüdü. Aniden çıkan yangından işyeri sahibi ve oğlu kaçmaya fırsat bulamadılar. Kaçamayan baba oğuldan işyeri sahibi feci bir şekilde hayatını kaybederken oğlu ise ağır bir şekilde yaralandı.

KİMYASAL MADDELER YANGININ BÜYÜMESİNE SEBEP OLDU

Edinilen bilgilere göre Balıkesir Çamlıbel Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve inşaat malzemeleri satan dükkânda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevre işyerlerinin ihbar etmesiyle olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangına müdahale edilirken dükkân içerisinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle bir anda yangının büyümesiyle müdahale zorlaştı. Dükkan içerisindeki yüksek ısıya dayanamayan binanın önündeki bölümün çökmesi ile iş yeri sahibi Erhan ve oğlu Mehmet Halis Başbay içeride mahsur kaldı.

YANGININ SEBEBİNİN KAYNAK MAKİNASI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Ekiplerin müdahalesi ile dükkândan çıkartılan baba oğul hastaneye kaldırıldı. Erhan Başbay hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken oğlu Mehmet Halis Başbay Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan yapılan ön araştırmada çıkan yangının iş yerinde N.A. adlı kişi tarafından yapılan kaynak sırasında meydana geldiği iddia edilirken N.A. ifadesinin alınması amacıyla için jandarma karakoluna götürüldü.

