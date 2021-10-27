Balıkesir'in Edremit ilçesinde başlayan orman yangını son hız devam ediyor

Balıkesir Edremit ilçesinde başlayan yangın edinilen bilgilere göre Dereli mevkiindeki ormanlık alanda nedeni bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Yapılan yangın ihbarının ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk müdahale etmek için sevk edildi.

3 HELİKOPTERLE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Alevlerin yükseldiği ormanlık alanda 3 helikopter ile havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer ile de karadan müdahale edilmeye başlandı. Çıkan yangına ara vermeden havadan ve karadan müdahale sürerken hızla yayılan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

