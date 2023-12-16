Balıkesirlilerin vazgeçemediği lezzet! Evde peynir varsa hemen deneyin

Balıkesir'in zengin kültürü ve mutfak mirası, Türkiye'nin gastronomi haritasında özel bir yere sahip. Bu şehir, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla olduğu kadar kendine özgü lezzetleriyle de bilinir. Türkiye'nin 50 peynirli şehri olarak anılan Balıkesir, süt ve peynirin mükemmel uyumuyla hazırlanan "Höşmerim" tatlısıyla da damakları şenlendiriyor.



Höşmerim tatlısı, Balıkesir mutfağının en özel lezzetlerinden biridir. Bu eşsiz tatlı, çiğ süt, peynir mayası, irmik, şeker ve yumurta sarısının muazzam bir uyumuyla hazırlanıyor. Tarifin püf noktalarıyla birlikte şehrin meşhur tatlısını yapmak isteyenler için detaylı bir rehber sunuyoruz.

Balıkesir Höşmerim Tarifi





Malzemeler:

1 kilo çiğ süt

1 çay kaşığı peynir mayası

1 su bardağı irmik

3,5 su bardağı şeker

1 yumurta sarısı

Yapılış:

Çiğ sütü hafifçe ısırır sıcaklığında ısıtın ve içine peynir mayasını ekleyin.

5 dakika bekledikten sonra içine irmik ve şekeri ekleyip karıştırın.

Yumurta sarısını ekledikten sonra karışımı ateşe koyun ve sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyin.

Karışım kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika daha bekleyip ocaktan alın.

Soğuduktan sonra üzerine hindistancevizi serpiştirerek servis edebilirsiniz.

Balıkesir'in yöresel lezzetleri arasında öne çıkan Höşmerim tatlısı, süt ve peynirin eşsiz uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Balıkesir mutfağının zenginliğini yansıtan bu tatlı, özellikle soğuyan havaların keyifli atıştırmalığı olarak öne çıkıyor.

Hem lezzetiyle hem de yapımındaki özel detaylarla Balıkesir Höşmerimi, Türk mutfağının şaheserlerinden biri olarak sofralardaki yerini koruyor. Bu eşsiz tatlı, Türkiye'nin gastronomi turizminde Balıkesir'e özgü lezzetleri keşfetmek isteyenlere enfes bir deneyim sunuyor.