Banyo ve mutfaktaki derz lekeleri meğer bununla geçiyormuş! Saatlerce ovalamaya gerek kalmayacak

Başlıca derz temizliği zorluklarına rağmen, fayans temizliği genellikle kolaydır. Ancak derz aralarında biriken zorlu kirler, fayansları bakımsız bir görünüme neden olabilir. Derz aralarındaki pislenmiş harç kalıntıları ve zaman içinde biriken kirler, ne kadar temizlerseniz temizleyin istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Derz aralarını temizlemenin etkili bir yolunu arıyorsanız, aşağıda önerdiğimiz yöntemleri dikkate alabilirsiniz.

İNATÇI DERZ KİRLERİYLE MÜCADELE





Derz aralarındaki kalıntılar sıkça zor çıkar ve pahalı temizlik ürünleri bile her zaman etkili olmayabilir. Bu zorluğa rağmen, aşağıdaki adımları izleyerek derz aralarını temizlemenin etkili yollarını keşfedebilirsiniz:

Düzenli Temizlik: Derzlerinizi tamir edilmesi zor bir noktaya gelmeden önce düzenli olarak temizlemeye özen gösterin. Sararmayı engellemek ve bakımı yapmak için ayda bir veya ihtiyaca göre temizlik yapın. Derz dolgusunda kir gördüğünüzde veya banyonuzu yenilemek istediğinizde, aşağıdaki adımları takip edin.

Klorlu Ağartıcı Karışımı: 3/4 bardak ev tipi klorlu ağartıcıyı 1 galon suyla karıştırın.

Uygulama: Kauçuk eldiven giyerek, sert bir fırça yardımıyla karışımı derz arasına uygulayın. Sıvının etrafa sıçramamasına dikkat edin. Birkaç dakika bekleyin, ardından fırçalayın ve durulayın.

DOĞLAR DERZ TEMİZLEYİCİ







Fayans temizliğinde ticari ürünler veya kimyasallar kullanmak yerine, doğal malzemelerle kendi temizleyicinizi yapabilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek etkili bir ev yapımı derz temizleyici elde edebilirsiniz:

Malzemeler:

Kabartma tozu

Hidrojen peroksit

Uygulama:

Karışımı Hazırlayın: Kabartma tozunu hidrojen peroksit ile macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Uygulama: Hazırladığınız karışımı derz aralarına uygulayın.

Bekletme Süresi: Karışımı derz aralarında birkaç dakika bekletin.

Fırçalama ve Durulama: Bekletme süresi sona erdiğinde, karışımı bir fırça yardımıyla temizleyin ve ardından durulayın.

Derz aralarındaki kirleri daha etkili bir şekilde temizlemek ve fayanslarınızın uzun ömürlü olmasını sağlamak için aşağıdaki ipuçlarını göz önünde bulundurabilirsiniz:

Fırça Seçimi: İnce ve sert kıllı fırçalar kullanarak derz aralarını temizlemeyi deneyin. Bu tür fırçalar, kirleri daha etkili bir şekilde çıkarabilir.

Düşük pH Temizleyiciler: Hafif asit içeren temizleyiciler, kirleri çözmekte yardımcı olabilir. Ancak, aşırı asitli ürünler fayanslara zarar verebilir, bu nedenle düşük pH'lı temizleyicileri tercih edin.

Dikkatli Uygulama: Temizlik sırasında etrafa sıçramalardan kaçının. Özellikle asit içeren temizleyiciler cilt tahrişine neden olabilir.

Sıcak Su Kullanımı: Sıcak su, kirlerin daha kolay çözülmesine yardımcı olabilir. Temizlik işlemi için sıcak su kullanmayı deneyin.

Düzenli Bakım: Derz aralarını düzenli olarak temizlemek, birikmiş kirleri engellemeye yardımcı olacaktır. Böylece fayanslarınız her zaman temiz ve bakımlı görünecektir.