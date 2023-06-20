Bartın'da Sağanak Yağış Sonrası Amasra Tüneli Sular Altında Kaldı

Turuncu kodla uyarı yapılmış olan Bartın'da etkisini gösteren sağanak yağışlar sonrasında ise Amasra tünel giriş kısmında ormandan gelmiş olan sular şelale oluşturdu. Çağlayan suların tünele girmesiyle bir arada sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler bölgede önlem alırken tünel girişlerinde sürücüler uyarıldı. Amasra ilçesine bağlı Gökçündemirci köyünde ise tarım arazileri sular altında kaldı.