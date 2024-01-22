Başak burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?
Bu hafta Başaklar, sezgilerine güvenip hayatlarını yönlendirecekler. Aslan Dolunayı ve Uranüs’ün direkt hareketi, onlara yeni fırsatlar ve dostluklar sunacak.
Aygül Aydın: 22 Ocak Haftasının Astroloji Gündemi
Başak ve yükselen başaklar; bu hafta sezgilerinizin sesini dinleyin ve hayatınızın yönetimini elinize geçirin!
23 Ocak itibarıyla, duygusal olarak dengeye kavuşacak ve kendinize olan güveninizi artıracaksınız. Zamanın, emeğin ve fedakarlığın önemini kavrayın; aşırıya kaçmadan ilerleyin.
25 Ocak Aslan Dolunayı
25 Ocak’ta gerçekleşecek olan Aslan Dolunayı, hayatınızda sizi zorlayan durumları ortaya çıkarabilir. Bu süreç, size gerçek arkadaşlarınızın kim olduğunu gösterecek.
27 Ocak Uranüs Boğa’da direkt
27 Ocak’ta Uranüs Boğa burcunda direkt harekete geçiyor; bu da sizin de harekete geçmenize imkan sağlayacak. Kendi rotanızı belirleyin ve hayatınızı iyileştirmek için cesaretli adımlar atın.